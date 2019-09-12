Dosya: Bankaların esnaflara sağladığı imkanlar neler?

Akbank Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Akbank için KOBİ’lerimiz çok önemli. ‘KOBİ’ler Türkiye’nin, Akbank KOBİ’lerin Gücü’ felsefesiyle hareket ediyoruz. Her alanda olduğu gibi dijital dönüşümde de KOBİ’lerimizin yanındayız” dedi.

Halkbank, “Esnaf ve Sanatkâra Destek Böyle Olur” dedirten, sıfır faizle başlayan ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkânı sunan kredi seçenekleri sunuyor.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, “KOBİ bankacılığı bizim için stratejik öneme sahip bir alan. Hedefimiz öncelikle henüz çalışma şansı bulamadığımız esnaflarımıza ulaşarak onları da Yapı Kredi’nin ayrıcalıklı dünyası ile tanıştırmak” dedi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “POS, Ticari Kredi Kartı, Anında Ticari Kredi, İş’te Hesaplı Tarifeler ve Esnafa Özel Paketler’in yanı sıra her türlü finansal ihtiyaca cevap veren kredi kampanyalarımız ile esnaf ve küçük işletmelerimizin yanındayız” dedi.