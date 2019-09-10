Cruise Planet'in hedefleri büyük!

Cruise Planet markası hakkında okuyucularımıza bilgi verebilir misiniz? Nerede kuruldu, fikir nasıl ortaya çıktı?

Cruise Planet, bu sene 40. yılını kutlayan bir Japon markası H.I.S. Travel yatırımı. Türkiye’de yeni yeni tanınıyor olsa da, global Cruise piyasasında uzun yıllardır bilinen bir ‘Cruise Planet’ markası var. 70 ülkede 550’nin üzerinde ofis ve 17 bin çalışanla edindiği 40 yıllık tecrübe; Japon misafirperverliği ve hizmet anlayışı ile Cruise Planet artık Türkiye’de. Geçmiş yıllara oranla sürekli bir artış grafiği gösteren Cruise gezginlerinin, yeni havalimanı ve yeni Cruise Terminali’nin ardından rotayı uzun zamandır uğramadıkları İstanbul’a çevireceğini, tüm gemi şirketlerinin 2021 programlarına İstanbul’u dahil etmeleriyle öğrenmiş olduk. Bu da Cruise Planet’in fark yaratan teknolojisi Cruise Arama Motor’unu Türkiye’de çalıştırmamızın ilk adımı oldu.

“HERKESİN KENDİNE UYGUN TURU BULMASI MÜMKÜN”

Ne tarz gemi seyahatleri Cruise Planet web sitesi içinde yer alıyor? Büyük 5 yıldızlı gemilerin yanı sıra, yelkenli-butik gemiler-yatlar ve/veya nehir turları da sitenizden satın alınabiliyor mu?

Hatta çok özel keşif gemileri, özel yatlar, 6 yıldızlı gemiler bile yer alıyor. Bu geniş ürün yelpazesinin içinde herkesin kendine uygun turu bulması sadece birkaç filtrelemenin ardından mümkün oluyor.

“YÜZDE 100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAKLI HİZMET VERİYORUZ”

Tüketiciler neden Cruise Planet üzerinden gemi seyahatlerini satın almalılar? Tüketicilere sağladığınız faydalardan bahsedebilir misiniz?

Çünkü Cruise Planet sayesinde, en doğru bilgiye ve en uygun fiyatlara en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Rezervasyonumu erken mi yaptım endişeniz olmaz çünkü ücret iade garantisi ile hizmet veririz. Her zaman ulaşılabilirizdir, her zaman en doğru ve detaylı bilgilendirmeyi hedefleriz. Hepsinden önemlisi yüzde 100 müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veririz.

“CRUISE PLANET BİR BİLGİ BANKASI GİBİ”

Seyahat severler, sitenizi ziyaret ettiklerinde gemi seyahatleri hakkında blog yazıları, gemilerin ve tur programlarının detaylı bilgileri, dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar mı?

Çok daha fazlasıyla ilgili bilgi sahibi olabiliyorlar. Odalarının konumu, gemilerin ortak yaşam alanları, ziyaret edecekleri limanlarda nasıl zaman geçirebilecekleri. Bloglarımızda daha önce o destinasyona seyahatini gerçekleştirmiş gezginlerin notlarını… Yani ihtiyacınız olan tüm bilgileri edinebileceğiniz bir bilgi bankası Cruise Planet.

“CRUISE PLANET’TE HERKESE UYGUN BİR ALTERNATİF VAR”

Çocuklu aileler, hamileler, romantik balayı seyahatleri, yalnız gezen kaşifler ve engelli seyahat severler gibi ayrıcalıklı-diğerlerinden farklı hizmet alma ihtiyacı olan tüketicilere ne tarz destekler verebiliyorsunuz?

Belirttiğim gibi Cruise Planet’te herkese uygun bir alternatif var. Çocuklu aileler için gemi içinde çocukların daha eğlenceli zaman geçirebilecekleri alternatifler, hamileler için daha kompakt; butik gemiler. Balayı çiftleri için daha az çocuk popülasyonunun olduğu ve daha az misafire daha az personelle hizmet verildiği resort otel mantığı ile çalışan beş yıldızlı gemiler. Yalnız misafirlerimiz için ilgi alanlarına göre; golf, gurme, parti veya benzeri konseptli gemiler ve hareket kabiliyeti sınırlı olan misafirlerimiz için Accessible kabinler.