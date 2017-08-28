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“Türkiye’den domates ithal etmeye hazır değiliz”

28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:26
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Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye’den domates ithal etmeye yeniden başlamaya hazır olmadıklarını söyledi.

'Türkiye'den domates ithal etmeye hazır değiliz”
Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rossiya 24 televizyonuna verdiği mülakatta, Türkiye’ye yönelik domates yasağının kaldırılmasına ilişkin bir soru karşısında şunları söyledi: “Zamanında yerli iş adamlarımıza pazarımızdaki domates, salatalık ve çeşitli sebzelerin üretiminin artacağı hakkında ciddi bir sinyal verdik. Elbette bunun için devlet kaynakları harcandı. Yerli işadamları kredi ve risk aldı. Bundan geri dönmek kendi üreticilerimiz için doğru olmaz. Buna (Türkiye’den domates ithal etmeye) hazır değiliz, bunu yapmayacağız.” Tkaçev ayrıca, Rus sebze pazarının yüzde 90’ının yerli ürünlerle dolmasının 3-5 yıl alacağını ifade etti.

UÇAK KRİZİ SONRASI...
Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye’den domates alımının yeniden başlama ihtimalinin konuşulacağı ilk tam kapsamlı toplantının 18 Ağustos’ta İzmir’de gerçekleşeceğini söylemişti. Domates, Rusya’nın, Türk F16’larının Kasım 2015’te bir Rus uçağını düşürmesi nedeniyle Türkiye’den alımını durdurduğu tarım ürünlerinden birisi. İlişkilerin normalleşmesi ardından Rusya, Türkiye’den alımını durdurduğu pek çok ürünle ilgili yasağı kaldırdı. Domatese yönelik yasaksa, yerli üreticilerin aldığı krediler nedeniyle bir süre daha devam edecek.

ÖNEMLİ BİR İHRACAT ÜRÜNÜ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin mayısta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi’de yaptığı görüşmenin ardından domates yasağının devam etmesinin sebebine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “Türk yetkililerden şunu rica ettik: Domates üretimi ile ilgili bizim üreticilerimiz büyük krediler aldılar. Bununla altyapı oluşturuyorlar. Bu yatırım süreci bitene kadar, üreticilerimizin zarar etmemesi için domates konusundaki yasak sürecek.” Türkiye ile Rusya arasında yürütülen görüşmelerde bir çok ürünün satışı ile ilgili sorunlar çözülmüştü. Ancak Rus tarafı, üreticilerinin domates üretimi için yatırım yaptıklarını bu nedenle bir süre Türkiye’den domates alımı yapmayacaklarını açıklamıştı. Türkiye’nin Rusya’ya satışını yaptığı ürünler arasında önemli bir yer tutan domatesin bu ülkeye ihracatının yeniden başlaması için yoğun görüşmeler sürdürülmüştü.
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