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"TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİMİZ TAM"

29 Ağustos 2017 Salı 13:22
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‘Avrupa Konutları’ markasıyla pek çok projeye imza atan ve inşaat sektöründe 40. yılını kutlayan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “Ekonomideki iniş ve çıkışlara her zaman hazırız. Hiç bir zaman endişemiz olmadı. Türk ekonomisine ve Türk halkına güveniyoruz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz” diyor.

Avrupa Konutları markasıyla pek çok dev projeyi gerçekleştiren Artaş İnşaat, yatırımlarına hızla devam ediyor. 40 yıllık geçmişinde, katma değer oluşturan yatırımlara imza atan, gayrimenkul, perakende ve turizm sektörlerinde onlarca başarılı projeyi hayata geçiren Artaş İnşaat, Türkiye’nin gücüne olan güveniyle yatırımlarını her yıl daha da artırıyor. Bugüne kadar Avrupa Konutları TEM, Avrupa Konutları TEM 2, Avrupa Konutları Kale, Avrupa Residence & Office Ataköy, Eclipse Maslak Business, Avrupa Konakları Florya, Avrupa Konakları Saklıbahçe, Avrupa Konutları Atakent 1-2-3, Avrupa Konutları Ispartakule 1-2-3 projelerini gerçekleştiren Artaş İnşaat, 2016 yılı içinde Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Atakent 4 ve Avrupa Office Ataşehir projelerini başlatmış durumda. 5 yeni proje olarak; hedeflediği kısa vadeli projelerinden Yamanevler’le birlikte 2 projeye başlayan Artaş İnşaat, Vadistanbul projesinin Bulvar etabının ofislerini teslim etti, projenin AVM’sini de Eylül ayında hizmete sokmayı planlıyor. Şu ana kadar 16 bin konut teslim eden Artaş İnşaat, inşası ve planlaması devam eden projeleriyle birlikte toplam 6 bin 631 konutu daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Artaş İnşaat’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği projeleri, kısa ve uzun vadedeki hedeflerini, konut alırken dikkat edilmesi gereken kriterleri, kentsel dönüşümü, Anadolu Yakası’nda yapılan Yamanevler projesi hakkındaki ayrıntıları ve başarısının sırlarını, EKOVİTRİN Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu’na anlattı.


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