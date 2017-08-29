TARIM ARAZİLERİ ALTERNATİF YATIRIM ARACINA DÖNÜŞÜYOR

Türkiye’deki tarım arazilerinin yüzölçümlerine göre yüzde 1’i satılmak için ilana verilmiş durumda. En fazla satış hareketliliğin yaşandığı il tarımsal arazisi küçük olan Yalova. Yalova’da son 5 yılda tarım arazilerinde yüzde 30’luk bir azalma yaşandı. Yalova’dan sonra sırayla İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Muğla geliyor. Zingat.com CEO’su Ahmet Kayhan, tarım arazilerindeki bu değişikliği yatırım beklentileriyle açıkladı. Kayhan, “Aslında tarım arazisi satışları veya el değiştirmeleri, tarım amacından daha çok, potansiyel bölgelerin ileride yaratabileceği imar fırsatlarından faydalanmayı amaçlıyor. Zira satışı yapılan tarım arazisi ortalamada 10 bin ila 20 bin metrekare büyüklüğünde. Bu genişlikteki araziler tarıma elverişlilik açısından küçük” dedi. Tarım arazilerini yatırım amacıyla kullananların beklentilerini açıklayan Kayhan, şunları söyledi: “Beyaz ve mavi yakalı çalışanların, çalıştıkları bölgelere yakın, potansiyel fırsatı yüksek, hem yatırım hem de doğaya dönüş veya hobi olarak adlandırabileceğimiz amaçlarla buralara ilgi gösterdikleri söylenebilir.” Ayrıca tarım faaliyeti dışındaki bu eğilimi genelde üretim ve lojistik gibi yüksek maliyetler ve makineli tarıma geçememenin artırdığını belirten Kayhan, “Bu durumda tarımdan beklediği kazancı sağlayamayanlar alternatif yatırım yöntemine yöneliyor” diye konuştu.