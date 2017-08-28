Rüzgar enerjisine 1 milyar dolarlık yatırım

Türkiye’nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini Alman Siemens-Türkerler- Kalyon konsorsiyumu kazandı. Konsorsiyum, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde kazanan Siemens- Türkerler-Kalyon konsorsiyumu oldu. Kilovatsaat başı açık eksiltme usulüyle yapılan ihalede 3,48 dolarlık (KWS) teklifle ihaleyi aldı. Bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için açılan ihale, Türkiye’nin ilk YEKA ihalesi olma özelliğini taşıyor. İhalede yarışan firma sayısı bugün 8’den 2’ye inmiş, Çinli Mingyang ile Alman Siemens konsorsiyumları karşı karşıya kalmıştı. Çinli Mingyang konsorsiyumu, 30’uncu tur başlarken ihaleden çekildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar başkanlığında yürütülen ihaleye “Vestas (Danimarka)-Enerjisa”, General Electric (Amerika)-Fina Enerji”, “Goldwind (Çin)-Akfen Holding-Beyçelik”, Siemens (Almanya)-Türkerler-Kalyon”, Enercon (Almanya)-Polat Enerji-Limak Enerji”, Nordex (Almanya)-İklim Elektrik Yatırım-MKS Marmara-Zorlu Enerji”, “MingYang (Çin)-İlk İnşaat” ve “Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya)- IC İçtaş Enerji” konsorsiyumları katılmıştı.



“DEVLETLER VE ILIŞKILER UZUN SOLUKLUDUR”

İhale sonucu değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Alman şirketlerin Türkiye’ye yatırım yapmayı sürdürmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi. “Kurumlar, kişiler bugün gelir; yarın geçer. Devletler ve ilişkiler uzun solukludur” diyen Albayrak, Alman firmaların ihale almasının ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Albayrak, “Türkiye’ye yatırım ve Türkiye’nin geleceğine güven konusunda Alman firmaların bu kadar cesur, girişimci ve vizyoner bakış açısı Türkiye-Almanya ilişkilerine önemli bir katkı yapacağı resmini de ortaya koymuştur” dedi.



1 MILYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye’nin beş ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması için yapılan ihaleyi kazanan konsorsiyum, kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam beş alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak. Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80’i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. Rüzgar YEKA ihalesini kazanan konsorsiyum 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacak.