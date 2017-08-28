Novart serisi ile duvarlar ahşap giyiniyor

Novawood, Novart serisi ile doğal ahşabın günümüz yaşam alanlarına kattığı farklılığı bu kez duvarlarda ön plana çıkartıyor. Ahşabın geleneksel görüntüsünü modernize ederek üç boyutlu tasarlanan seri; farklı model ve ağaç seçenekleri sunuyor. Uygulama kolaylığı ile duvarlar dahil birçok alanın da kolayca ahşap ile kaplanmasını sağlayan Novart serisi; doğa ile barışık modern öğeler içeren dekorasyon stilleri yaratıyor. Dünyanın yeni trendi olan dekoratif ahşap kaplamaları ile duvarlar canlanırken; doğal malzeme estetik tasarım ile yeniden yorumlanıyor. Novart serisi; yaşam alanlarını doğanın uyanışına adapte edebilmek için küçük dokunuşların bile büyük değişiklikler yaratabileceğinin en güzel örneklerini sunuyor. Novawood’un yeni serisi ile duvarlar, mekanların en soğuk ögesi olma imajından kurtuluyor.