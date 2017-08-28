Geleceğin gezgin grubu ‘sosyal medyacılar’

Geleceğin 6 gezgin grubundan biri “sosyal medyacılar” olacak. Türkiye’de 1994 yılından beri faaliyet gösteren, küresel seyahat endüstrisinin ileri teknoloji çözümleri sağlayıcısı Amadeus’un Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, “Turizm endüstrisine teknolojik bakış açısı ve kullanıcı bakış açısı üzerinden iki farklı yorum getiren araştırmamız, 13 yıl sonrası için yollara düşecek olan gezgin gruplarına dair öngörülerde bulunmaya çalışıyor. Geleceğin gezgin grupları raporu ile gelecekte tüketicilerle daha iyi iletişim kurarak, onların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunmak isteyen seyahat sektörü oyuncularına yol gösteriyoruz” dedi. Raporda en dikkat çekici grubun ‘sosyal medya’ gezginleri olduğuna vurgu yapan Willems, “Seyahat onlar için sosyal sermaye demek; her anlarını sosyal medyada paylaşıyorlar. Onlar için önemli olan takipçilerinin beğenisi. Çok kişinin takip ettiği, yapılması gerekenler listeleri gibi araçları kullanarak seyahatlerini planlıyorlar. Markalarla işbirliği yaparak, sosyal medyadaki kimliklerini kazanca çevirebiliyorlar. Uçuş sırasında, otel odalarında, eğlence ve deneyimler sözkonusu olduğunda kişiselleştirilmiş seçenekler sunulmasından hoşlanıyorlar. Sosyal medyadaki etki puanlarını artıracak markalar ve seyahatler bu gruptakilerin ilgi alanına giriyor” diye konuştu.