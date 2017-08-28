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Cosentino’dan Prexury yüzeyler

28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:01
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Mimari ve teknik açıdan yüzeylerde devrim yaratan dünyanın lider kuvars yüzey üreticisi Cosentino, yarı değerli taşlar ve eşsiz kristallerden üretilen Prexury koleksiyonu ile yüzeylerde ışıltılı bir mücevher etkisi yaratıyor.

Cosentino'dan Prexury yüzeyler
Kuvars, ametist, akik ve yeşim gibi yarı değerli taşların, eşsiz kristallerin ve nadir fosillerin birlikte işlendiği Prexury koleksiyonu, zanaat usulü el işçiliği ve olağanüstü tasarımıyla mutfak, banyo, salon, yatak odası ve farklı alanlarda ışıltılı, zarif ve benzersiz bir görünüm sunuyor. Prexury koleksiyonunun birbirinden değerli renkleri, sipariş üzerine Türkiye’ye getiriliyor. Amethyst, Angel Jasper, Classic Quartz, Labradorite, Red Jasper, Retro Petrified Wood, Retro Tiger Iron, Rose Quartz, Smoky Quartz, Carnelian, Wild Agate’den oluşan 11 renk koleksiyonuyla Prexury, kullanıcılar için farklı alternatifler sunuyor. Şifa özellikleriyle ünlü, değerli kuvars taşlarının elle monte edilerek meydana getirildiği Classic Quartz, ortama doğal bir saflık getiriyor. Prexury’nin en çok tercih edilen renklerinden Rose Quartz, feminen vurgular taşıyor. Taba renginden neredeyse siyaha kadar kahverengi tonlarla özdeşleşen Smoky Quartz, doğal toprak rengi görünümüyle koruyucu etkiler yayıyor. Soluk liladan koyu mora, tüm mor tonlarına sahip Amethyst ise ortamda meditatif ve sakinleştirici etkilerde bulunuyor.
Anahtar Kelimeler Cosentino

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