Çocuklar için sağlıklı ve lezzetli pastanın adresi: “Hadi Ham Yap”

Sağlıklı ve kaliteli malzemelerle hazırlanan pastalar, doğum günlerinin yıldızı oluyor. Hadi Ham Yap, ev yapımı kreması, rafine edilmemiş şekeri, lezzetli ve sağlıklı unuyla hazırlanan pastalarıyla hem annelerin içini rahat ettirecek hem de çocuklar için besleyici bir ara öğün olacak. Pastalar, içeriği kadar dış süslemeleriyle de iddialı. Pastaların üzerindeki süslemeler de organik tereyağlı figürlü enfes kurabiyelerden oluşuyor. “Kendi çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir gıdayı satmayız” mottosuyla hareket eden Hadi Ham Yap, çocukların iştahını açacak, onları mutlu edecek ve sağlıklı büyümelerine yardımcı olacak taptaze ve lezzetli gıdalar hazırlıyor. Hadi Ham Yap’ın en önemli özelliğinden biri de, kullanılan ürünlerin niteliği. Un, süt, yoğurt, sebze, meyve, yağ; tüm bu malzemeler Türkiye’nin en temiz tarımının yapıldığı topraklarda, kimyasal gübre ve GDO’lu tohum kullanmadan, sadece yerli tohumlarla üretim yapan yerel çiftçilerden tedarik ediliyor. Çiğ süt kullanıyor ve yoğurt evde mayalayarak yapılıyor. Tüm hazırlanan ürünlerde, şeker olarak ise, organik, rafine edilmemiş organik şeker kamışı özü kullanılıyor.