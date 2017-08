Cindy Crawford’ın tutkusu Silestone çizgileriyle buluşuyor

Mutfak ve banyo tasarım sürecinde devrim yaratan Silestone, kariyerlerinde de benzer süreci yaşayan moda, kültür ve spor dünyasından isimlerle ‘Tops on Top’ adını verdiği kampanyayla bir işbirliği başlattı. Bu kapsamda, yıllara meydan okuyan güzelliği ve sofistike tarzıyla hala bir moda ikonu olan Cindy Crawford, kuvars yüzeylerde dünyanın lider markası Silestone’un önümüzdeki iki yıl boyunca marka elçisi oldu. Silestone, 2017 koleksiyonunun yeni seçkin renk ve stillerini Tops on Top öncüsü Crawford ile sunarken, Crawford, marka ile kurduğu benzerlikleri ve hakkında bilinmeyenleri anlattı.



CINDY’NİN SİYAHI, SILESTONE’DA HAYAT BULDU

Güzelliğini korumasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde sade ve samimi tavırlara sahip olan Crawford, Silestone ile tarzını buluşturan benzerlikleri; tutarlı bir ilişki, işine duyduğu tutku ve alçak gönüllülük olarak tanımlıyor. Cindy Crawford’un en sevdiği renk olan siyah aynı zamanda 2017 için Silestone tarafından birçok yeni renkte kullanıldı. Duygusal, göze çarpan, seçkin ve hepsinden önemlisi zamansız bir renk olan siyah, en egzotik doğal taşlardan esinlenmiş koleksiyonlarda sunuldu. Giysilerde siyahın vazgeçilmezi olduğunu, dekorasyon ve ev düzeninde ise beyaz renkleri tercih ettiğini söyleyen güzel yıldız, “Beyaz bir tezgahım ve beyaz bir mutfağım var. Dekorasyonda maviyi de çok severim. Bu renkleri evde çok dinlendirici buluyorum” dedi.



“ÇİKOLATASIZ YAŞAYAMAM”

Güzel yemeğe bayıldığını ve çikolatasız yaşayamayacağını belirten Cindy Crawford, bilinmeyenlerine dair sözlerine şöyle devam ediyor: “Los Angeles’ta yaşıyorum, gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. New York’a aşığım, Paris’i seviyorum. Daha keşfedilmeyi bekleyen pek çok şehir var. Çocukluğuma dair anılarıma dönüp baktığımda, uzun okul tatilleri nedeniyle, bana çocukluğumu ve özgürlüğümü hatırlatan yaz mevsimini çok sevdiğimi ve annemin özenli hazırlığıyla geçen yılbaşlarının çok özel geçtiği anları sayabilirim.”



“EVLİLİĞİM VE ÇOCUKLARIM EN ÖZEL HATIRALARIM"

Crawford, “Evliliğim ve çocuklarımla yaşadığım güzel anlar, en özel hatıralarım. Güne çok erken saatlerde eşim ve çocuklarım uyanmadan başlar, günlük planlarımı yaparım. Günün yorgunluğunu jakuzide vakit geçirerek atarım. Günün sonuna geldiğimde kitapla yatağıma çekilmeyi ya da başka ülkeleri, kimlikleri keşfedebileceğim filmleri, romantik komedileri, tarihi filmleri izlemeyi seviyorum” dedi.



"GÜNEŞ GÖZLÜKLERİM VE GRİ SAATİM OLMADAN ASLA"

Tatil anlayışına ilişkin açıklamalarda bulunan Crawford, “Deniz tatilini seviyorum. Kumsalda yürüyüş yapıp yüzdükten sonra çıkıp güneşlenmek ve günün sonunda Margarita içmek en büyük keyiflerimden biri. En vazgeçemediğim aksesuarım, yorgun olduğumda beni saklayabilecek güneş gözlüklerim ve gri saatim” şeklinde konuştu.