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Buka Sofa’dan bayram sofralarına şık ve modern tasarımlar

28 Ağustos 2017 Pazartesi 13:59
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Modüler ürün seçenekleri ile ön plana çıkan mobilya markası Buka Sofa; modern tasarımlı dekorasyon ürünlerini geleneksel bayram sofralarına taşıyor.

Buka Sofa'dan bayram sofralarına şık ve modern tasarımlar
Buka Sofa, tüm aile üyelerini bir araya getiren kalabalık bayram sofralarına Lotta yemek takımı, Buka şamdanları, renkli mumluk ve vazoları ile stil ve şıklık katıyor. Pratikliği ve rahatlığı ön planda tutan mobilyaları ve özgün tasarımlı dekorasyon ürünlerini bir arada sunan Buka Sofa; bayram sofralarına modern detaylar eklemek isteyenleri mağazalarına ve online alışveriş sitesine bekliyor.

YALIN SUNUM, RENKLİ DETAYLAR
Buka Sofa’nın modern formlarda tasarlanmış Lotta serisi sunum için ihtiyaç duyulan tüm parçaları ile bayram lezzetlerini ön plana çıkarıyor. Bayram için özenle hazırlanan renkli ve lezzetli sunumları beyazın tüm yalınlığı ile vurgulamayı sağlayan seri; sade ve şık bir sofra yaratıyor. Buka Sofa; servis tabaklarından çorba tenceresine kadar 15 farklı parçadan oluşan serinin her bir parçasını adet olarak satın almayı da mümkün kılıyor. Buka Sofa’nın renkli Buka şamdanları, mumlukları ve renkli çiçekleri koyabileceğiniz vazoları ise sevdiklerinizi bir masa etrafına toplayan bayram sofralarını detaylarla taçlandırıyor. Saydam şıklık yaratan cam vazoların içine koyacağınız çiçekler ve renkli mumluklar stil ve zevklerin masalara yansımasını mümkün kılıyor. Buka Sofa’nın farklı renk ve boyutlardaki şamdanları ise hayal gücünüzü kullanarak geleneksel sofralara modern
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