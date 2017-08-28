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Balıkçıya çifte bayram

28 Ağustos 2017 Pazartesi 15:06
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Kurban Bayramı’nın ilk gününde denizlerdeki av yasağı da sona eriyor. Bu yıl çifte bayrama hazırlanan balıkçıların yeni av sezonundan beklentisi de yüksek. Bereketli bir sezon beklediklerini söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, vatandaşa bayram süresince de mutlaka balık yemelerini önerdi.

Balıkçıya çifte bayram
“BALIK BOLLUĞU BEKLİYORUZ”
Denizlerde Nisan ayından bu yana devam eden balık av yasağı, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 1 Eylül’de sona eriyor. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ardından bayramın ilk gününde, denize ağlarını atacak olan balıkçıların çifte bayram yaşayacaklarını söyleyen İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, vatandaşlara sağlık açısından bayram süresince de mutlaka balık tüketmeleri çağrısında bulundu. Yaz sezonunun mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçtiğine dikkati çeken Balıkçı Kenan Balcı, kış mevsiminin de sert geçmesinin beklendiğini belirterek, balık üreme ve yoğunluğunun da bu sebeple fazla olabileceğini söyledi.

“BAYRAMDA BALIĞI UNUTMAYIN”
Kurban Bayramı’nda et tüketiminin yanı sıra vatandaşlara mutlaka balık yemeyi ihmal etmemelerini öneren Balıkçı Kenan Balcı, “Av sezonunun açıldığı günden itibaren bereketli bir sezon umuyoruz. Herkes mevsimin ilk balıklarından taze taze bolca tüketsin. Ağırlıkla et tüketiminin olduğu bayram süresince sağlık için balık yemeyi ihmal etmeyelim. Doğamızın en sağlıklı besin kaynağı balıktır. Halen devam eden bu sıcak yaz mevsiminde sağlığımıza dikkat edelim, balık haftada en az iki defa tüketilmesi gereken besin kaynağımız” dedi. MUMYA BALIK MÜZESİ BAYRAMDA AÇIK Öte yandan Beylikdüzü’nde mumyaladığı yüzlerce balık türünü sergilediği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin ve mini hayvanat bahçesinin de Kurban Bayramı süresince vatandaşın ziyaretine ücretsiz olarak açık olacağını ifade eden Balıkçı Kenan Balcı, “Ailelerimiz müzemizi ve mini hayvanat bahçemizi bayram süresince ziyaret edebilir, bu yıl mumyalama işlemi tamamlanmış olan, müzeye yeni dahil olan deniz canlısı türlerimiz var. Mini hayvanat bahçemizde de çocukları mutlu eden onlarca çeşit minik dostlarımız yer alıyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk herkes gezebilir, bayram davetimdir” şeklinde konuştu.
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