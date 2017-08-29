"AB’NİN BU HALİYLE DEVAMI MÜMKÜN DEĞİL"

İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Sedat Aybar, “AB’nin tamamıyla çökeceği kanaatinde değilim ama AB’nin bu haliyle devam edemeyeceğini düşünüyorum. Bu noktada Türkiye’nin böyle bir AB projesi içerisindeki yeri ne olabilir gibi sorular ön plana çıkıyor. Türkiye, eşit ortak olarak bu birliğe katılacaksa AB’nin ilk önce kendi evini düzenlemesi gerekiyor ve bu düzenleme içerisinde ırkçılık ve aşırı milliyetçiliğin halledilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönem içerisinde kısa vadede AB ile ilişkilerin gelişmesi konusunda çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Bizim bu süreçte çağdaş dünyada rekabetçi gücümüzü ve dünyanın öngördüğü standartları geliştirip korumamız gerekiyor” diyor. İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Sedat Aybar, Avrupa Birliği (AB)’nin geleceği ve Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili EKOVİTRİN Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu’nun sorularını yanıtlandırdı.