En mutlu gün

Ben ve ailem 8 Eylül Cumartesi hayatımızın en mutlu gününü yaşadık. O gün oğlum Ahmet Alper Koçak ile AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. İsmet Uçma beyin kızı Elif Nur Uçma İstanbul Beylerbeyi Sarayı’nda gerçekleştirilen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve muhterem eşi Emine Erdoğan, nikah törenimizi onurlandırarak mutluluğumuzu paylaştılar. Sayın Cumhurbaşkanımız, nikah şahitliği yaptığı törende evliliğin önemi ve ailenin kutsallığı ile ilgili çok önemli mesajlar verdi, Elif Nur ve Ahmet Alper’e dört çocuk tavsiyesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, TBMM Başkanımız Binali Yıldırım, 27’inci TBMM Başkanımız İsmail Kahraman, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve İstanbul Valimiz Vasip Şahin de nikah törenimize katılma nezaketini göstererek bizleri onurlandırdılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal tarafından kıyılan nikah törenimize bizzat katılarak, çiçek ve tebrik mesajları göndererek mutluluğumuzu paylaşan bütün yakınlarımıza ve dostlarımıza en samimi, en kalbi duygularla teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.

Gelin kızımız biricik evladımız Elif Nur ve oğlum Ahmet Alper’i tebrik ediyorum, gönülden kucaklıyorum ve onlara Allah’tan bir ömür boyu mutluluk niyaz ediyorum. Sevgili dünürüm İsmet Uçma ağabeye de buradan şöyle sesleniyorum: İsmet Abi, iki kız evladımızdan sonra ailemize bir kız evladımız daha katıldı. Elif Nur kızımıza ailemize hoş geldin diyorum. Uçma ailesinin de iki erkek evlattan sonra Ahmet Alper ile bir erkek evladı daha oldu. Sevgili İsmet Abi, bizler dünyanın en büyük servetine sahibiz, evlatlarımız bizim en büyük zenginliğimiz. Allaha çok şükürler olsun ki; bizler mutlu kocaman bir aileyiz…

EKOMİDE YENİ DÖNEM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz ay Dolmabahçe Sarayı’nın görkemli atmosferinde Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıkladı. YEP ile birlikte ekonomide yeni bir dönem başlıyor. Bakan Albayrak, yeni programla birlikte ekonomiye denge, değişim ve disiplin geleceğinin altını çiziyor. Yeni Ekonomi Programı’nın en büyük hedefi enflasyonla mücadele olacak. Şu anda yüzde 20’lerin üzerinde seyreden enflasyonun 2021 yılında yüzde 6’ya indirilmesi hedefleniyor. Şu son birkaç ay içinde özelikle halkın temel ihtiyaçları olan gıda ve enerji fiyatlarında artışlar oldu. İşçi, memur ve emekli gibi ayın sonunu zor getiren kişilerin alım gücünün giderek zayıflaması ve çift haneli enflasyonun kalıcı hale gelmesi Türkiye ekonomisi için hayra alamet değil. Enflasyon ile mücadelenin mutlaka kazanılması gerekiyor.

YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜREN BAŞARI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 artış göstererek 14,5 milyar dolara ulaştı. Bu tarihin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamı. Yıllık ihracat ise 165,1 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye, yüzümüzü güldüren bu rekorları egale etmeli ve ihracat girdilerini çok daha yukarılara çekmeli. Şunu unutmayalım; Türk ekonomisinin sağlıklı büyümesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve daha çok ihracata bağlı. 46 TÜRK ŞİRKETİ DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA Uluslararası İnşaat Sektörü dergisi ENR (Engineering News Record) “Dünyanın en büyük 25 uluslararası müteahhidi” listesini açıkladı. Listeye Türkiye’den 46 Türk şirketi girdi. Türkiye, Çin’den sonra ikinci sırada yer alarak büyük bir başarı sergiledi. Türk müteahhitlik firmaları 45 yılda 117 ülkede 8 bin 996 proje üstlendi. Bu projelerin toplam bedeli 344 milyar dolar. Projelerin yüzde 87’sine tekabül eden 298,6 milyar dolarlık bölümü son 15 yılda AK Parti iktidarları döneminde gerçekleşti. Türk müteahhitlik şirketlerinin bu büyük başarısını Ekim sayımızın kapak konusu yaptık.

ALMANYA İLE ARAMIZDAKİ BUZLAR ERİYOR

Dış ticaretimizin üçte birlik bölümünü Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz. Özellikle Almanya dış ticaretimizde çok önemli bir ülke. Son yıllarda Almanya ile olan siyasi ilişkilerimizde bir gerginlik yaşandı. Bu gerginliğin tırmandırılmasında Alman medyasının önemli bir payı var. Türk demokrasisini, hukuk sistemini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tek taraflı olarak ve acımasızca eleştirdiler. Alman medyasında neredeyse hemen her gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren haberler yer aldı. İki ülke arasında soğuk giden ilişkiler, geçtiğimiz ay sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in resmi davetlisi olarak Berlin’e yaptığı ziyaretle normale döndü. Erdoğan’ın ziyaretinin Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilerin daha da güçlenerek devam etmesine zemin oluşturmasını umuyorum. Avrupa Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (ATİAD) ile Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Kurucu Başkanı Kemal Şahin ile TAVAK Vakfı Mütevelli Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya gezisini Ekovitrin için analiz ettiler.