EN İYİ PERFORMANS GÖSTERECEK 5 SEKTÖR

Yatırımcılar için 2017 yılı stratejisi oluşturduğumuzda; BİST ‘te büyüme hikâyesi olan sektör hisseleri ve fiziki altın yatırımları ön plana çıkıyor. Peki Borsa İstanbul’da sektörlere göz attığımızda en iyi performans gösterebileceğini 5 sektör hangileri?



2016 yaşanabilecek tüm olumsuzlukları barındıran bir yıl oldu. Türk ekonomisi, mali ve para politikalarının desteğiyle 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan ekonomide şahlanmaya uğraşıyor. Baştan söylemek gerekirse her zamankinden daha stresli ve zor bir dönem geçiyoruz. Bu nedenle yazıda bahsettiğimiz olumsuzluklar ve belirsizlikler birer eleştiri mahiyetinden ziyade üzerinde yoğunlaştığımız, düzeltmeye çalıştığımız ekonomik hedefler olarak algılanmalı. 2017 yılına piyasalarda her anlamda şanslı bir giriş yaptık. Kurun gerilediği, endeksin iskontolu olduğu, hazinenin not indirimlerinden sonra başarılı ihaleler geçirdiği bir dönem yaşıyoruz. Para piyasalarında oluşan bu havaya ek olarak mali yönden gelen ek teşvik ve desteklerle de harcamaların artmaya başladığını ve buna paralel olarak kredi büyüme hızının %15’i aştığını görüyoruz. Atılan bu adımlar kapsamında TL ve hisselerde de hareketlilikler yaşanıyor. 2017 yılında yatırımcı portföyü BİST ‘te büyüme hikâyesi olan sektör hisselerinde ve fiziki altında olmalı. Risk iştahı yüksek ise EURUSD paritesinde satıcılı strateji de Forex yöntemiyle denenebilir. BİST şirketlerinden ise sigortacılık ve bankacılık sektörü, otomotiv sektörü, petrol dağıtımı yapan ve petrol fiyatlarının yükselmesinden kazanç sağlayan petro-kimya sektörü hisseleri ve ihracat yapan firmalardan gıda ve beyaz eşya sektörü ön planda olabilir. Bu ikilinin ağırlık olacağı portföy %80 oranında altın ve hisse arasında dağıtılabilir. %20 oranında ise alınabiliyorsa devlet-özel sektör tahvili veya yeni fırsatların oluşması dâhilinde nakitte kalma tercih edilebilir. Yatırımcılar için iyi bir 2017 yılı stratejisi oluşturduğumuzda; BİST ‘te büyüme hikâyesi olan sektör hisseleri ve fiziki altın yatırımları ön plana çıkıyor. Bu konuda Borsa İstanbul’da sektörlere göz attığımızda en iyi performans gösterebileceğini düşündüğümüz 5 sektörü şu şekilde sıralayabiliriz;



Bilişim ve Yazılım Sektörü; Yurtiçi ve yurtdışına yazılım ve donanım satan, döviz geliri olan teknoloji şirketleri ön plana çıkıyor. Teknoloji perakendeciliği ile karıştırılmamalı.



Otomotiv yan sanayi sektörü

Kur artışı nedeniyle ithal yan sanayide yaşanan sıkıntılar talebi yerli malı yan sanayiye itebilir. Bu konuda sermayesi güçlü, döviz geliri ve artısı olan şirketler Borsa İstanbul’da mevcut. Otomotiv sektörü ise benzin ve vergi artışlarından kısa süreli etkilenecek. Ancak başta araç kiralama şirketleri olmak üzere yerli üretim otomotivlere olan talep devam edeceği için otomotiv yan sanayi sektörünün yanına yerli otomotiv şirketleri de eklenebilir. Petrol dağıtımı yapan şirketler 2017 yılı için petrol fiyatlarında 60 $ üzeri bir seyir bekliyoruz. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki artıştan yarar sağlayan şirketler ön planda olacak.



Bankacılık sektörü

2016 yılı 3.ve 4.çeyreğinde hükümetin de desteğiyle başlayan faiz indirimleri başta tüketici kredileri olmak üzere kredi büyümelerinde artış kaydetti. Aynı zamanda BDDK’nın da genel karşılıklarında yaptığı indirimlerin bankalara ek kaynak sağlaması da yine sektör açısından oldukça rahatlatıcı oldu diyebiliriz. Bankacılık sektörüne yatırım yapmak demek, Türkiye’ye yatırım yapmak anlamına gelebilir. Bir ülke için sanayi üretimi nasıl vazgeçilmez ise finans sektörü de kesinlikle vazgeçilmezler arasındadır.



Beyaz Eşya Sektörü

Avrupa ihracatının gelişiyor olması ve Asya –Afrika gibi yeni kıtalara yayılıyor olması sektörü her daim canlı tutuyor. Bahsettiğimiz beş sektörün yanı sıra bir de bölgesel çimento hisselerine bakmak gerekir. Sınırda Suriye ile ateşkesin sağlanmış olması ve olası terör eylemlerinin bitmesi/azalması durumunda Irak ve Suriye taraflarına yapılacak çimento ihracı o bölgede ticaret yapan çimento hisselerini canlandırabilir. Aynı zamanda Marmara ve Karadeniz bölgelerinde devlet yatırımlarının yoğunlaşması nedeniyle buradaki çimento şirketleri de göz ardı edilmemeli.



2017 Yılı Riskleri

2017’de Türkiye piyasalarını etkileyeceğini beklediğimiz gelişmelerin başında büyüme, enflasyon ve cari açık geliyor. İlk olarak düşük büyümenin fon çıkışına sebep olması… Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler risk barındıran ancak bu risk karşılığında da gelişmiş ülkelerden daha fala getiri sağlayan ülkelerdir. ABD ekonomisinin %3.5 büyüdüğü 2016 3.çeyrekte Türkiye’nin daralma yaşaması fon akışını bozar. Bu da sıcak para girişini etkileyeceği gibi büyüme hikâyesinin kaybolması yerli ve yabancı yatırımcıları da teşvik etmez. İkinci olarak not indirimleri… 3 yabancı kredi derecelendirme kuruluşunun 2sinde yatırım yapılabilir düzeyde değiliz. Üçüncü olarak jeopolitik riskler… Türkiye’nin sınır ve sınır ötesinde yaşanan terör olayları bölge yatırımlarının önünde önemli riskler teşkil ediyor. Dördüncü olarak ise enflasyon… Türkiye’nin yapısal bir enflasyon sorunu var. İthalatın yüksek olmasına bağlı olarak yaşanan enflasyonist baskı para politikaları ile belli bir yere kadar sınırlandırılabilir. Son olarak ise global faiz dengesi… ABD ekonomisi parasal gevşemeyi bitirdikten sonra 2 kez 25 bp puandan toplamda 50 bp faiz artırımı gerçekleştirdi.