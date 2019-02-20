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Avrupa'nın en prestijli Treyler markası Krone oldu

Krone, 2019 Prestij Ödülleri’nde treyler kategorisinde ilk sırayı aldı.

Avrupa'nın en prestijli Treyler markası Krone oldu

Krone, 2019 Prestij Ödülleri’nde treyler kategorisinde ilk sırayı aldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:53
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Avrupa'nın en prestijli Treyler markası Krone oldu

Münih’te düzenlenen ödül töreninde 12 farklı kategoride ödül dağıtılırken, Avrupa’nın En Prestijli Treyler Markası ödülü Krone’nin oldu. Ödülü, tüm Krone ailesi adına Krone Grubu Genel Müdürü Bernard Krone aldı. Krone, bir diğer kategori olan üst yapı kategorisinde ise ikinci sırada kendine yer buldu.

Ödül töreni esnasında yaptığı konuşmasında bu iki ödülün Krone’nin sürekli kendini geliştiren ve ürün ve hizmetlerini daima iyileştiren bir marka olduğu gerçeğini kanıtladığını vurgulayan Bernard Krone, “Dijitalleşme trendi Ticari Araç endüstrisine çok hızlı bir giriş yaptı. Sektörün karar vericilerinin net bir şekilde çekiciden uzaklaşıp nakliyede asıl verimi ve kârlılığı sağlayan treylere odaklandığını görüyoruz. Sektördeki bu eğilim bizi en kaliteli treyleri üretmeye teşvik etmekle birlikte her geçen gün treylerimizi yenilikçi çözümlerle en verimli hale getirmeyi ilke ediniyoruz. Eylül ayında Hannover’de düzenlenen IAA fuarında sunduğumuz birçok yeniliğin sektörden çok olumlu tepkiler aldığını gördük.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Prestij Ödülleri her yıl bağımsız pazar araştırma şirketi Klefmann tarafından yapılan görüşmelere istinaden dağıtılmaktadır. Bu sene 650’den fazla filo yöneticisi, Ticari Araçlar sektöründeki 110 farklı markanın araç, ürün ve hizmetlerini, bire bir gerçekleştirilen görüşmelerde değerlendirmiş ve 12 farklı kategoride ödül dağıtılmıştır.

Son Güncelleme: 20.02.2019 16:48
Anahtar Kelimeler:
KroneTreylerBernard Krone
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