KÜRESEL PİYASALAR AB BELİRSİZLİĞİ İLE TEDİRGİN

Fransa'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimine ilişkin belirsizlikler piyasalarda tedirginliğe neden oluyor. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen'in, Avrupa Birliğinin (AB) Avrupa’daki ulusları parçaladığını, bu nedenle AB konusunu bitirme zamanının geldiğini ifade etmesi, Avro Bölgesinin olduğu kadar genel ekonomiye ilişkin tedirginlikleri de artırıyor.

Fransa'da nisan ayında başlayacak cumhurbaşkanlığı şeçimine ilişkin beklentiler ve adayların açıklamalarının mayıs ayında seçimler sonuçlanıncaya kadar piyasaların yönü üzerinde, hatta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan verilerin ardından pay piyasalarında karışık bir görünüm izlendi. Dow Jones endeksi kapanış rekorunu yüzde 0,17 daha geliştirerek 20.810 puana taşırken, S&P 500 endeksi yatay seyretti, Nasdaq endeksi ise günü yüzde 0,43 düşüşle tamamladı.

Almanya'da dün açıklanan 4'üncü çeyrek büyüme verisinin yıllık yüzde 1,2 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetmesine rağmen pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi, avro/dolar paritesi 1,0580 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 düşüş kaydetti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğu Asya'da dolar/yen paritesi yatay seyrini sürdürürken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan BIST 100 endeksi dün yüzde 0,69 değer kazanarak günü 89.138 puandan tamamladı. Analistler, endeksin 89.500-90.000 bandında oluşan güçlü direnç bölgesi aşılmadan yeni bir yükseliş hareketinden bahsetmenin mümkün olmadığını belirterek, 87.500 ile 89.500 arasındaki dalgalı seyrin devam ettiğini dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı konut satışları

18.00 ABD, ocak ayı yeni konut satışları

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi şubat ayı tüketici güven endeksi

Anadolu Haber Ajansı