ZORLU ENERJİ’DEN KAZAKİSTAN’A 50 MW GÜNEŞ YATIRIMI

Kazakistan’ın 2050 yılına yönelik ekonomi hedefleri doğrultusunda yaptığı çalışmalar çerçevesinde, Ankara JW Marriot Otel’de, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı Askar Mamin, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Mozumbayev ve DEİK Türk- Kazak İş Konseyi Başkanı Mert Sarı’nın katılımıyla “Türkiye – Kazakistan Yatırım Forumu” düzenlendi.

Kazakistan’ın başta petrol ve doğalgaz olmak üzere, hammadde ve doğal kaynak ihracatına dayalı yapıdan çıkarılması amacıyla atılan önemli bir adım olan forumda Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Mozumbayev ve Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür Ali Kındap, 50 MW Solar Enerji Santrali geliştirilmesi konusunda iyi niyet anlaşması imzaladı.