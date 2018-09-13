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ZORLU ENERJİ’DEN KAZAKİSTAN’A 50 MW GÜNEŞ YATIRIMI

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Kazakh Invest ve DEİK tarafından Ankara’da organize edilen “Türkiye – Kazakistan Yatırım Forumu” kapsamında, Zorlu Enerji ile Kazakistan Enerji Bakanlığı ve Türkistan Bölgesi Valiliği arasında, Türkiye ve Kazakistan’ın karşılıklı ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması amacıyla Kazakistan’da 50 MW Solar Enerji Santrali projesi için iyi niyet anlaşması imzaladı.

ZORLU ENERJİ’DEN KAZAKİSTAN’A 50 MW GÜNEŞ YATIRIMI

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Kazakh Invest ve DEİK tarafından Ankara’da organize edilen “Türkiye – Kazakistan Yatırım Forumu” kapsamında, Zorlu Enerji ile Kazakistan Enerji Bakanlığı ve Türkistan Bölgesi Valiliği arasında, Türkiye ve Kazakistan’ın karşılıklı ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması amacıyla Kazakistan’da 50 MW Solar Enerji Santrali projesi için iyi niyet anlaşması imzaladı.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:18
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ZORLU ENERJİ’DEN KAZAKİSTAN’A 50 MW GÜNEŞ YATIRIMI

Kazakistan’ın 2050 yılına yönelik ekonomi hedefleri doğrultusunda yaptığı çalışmalar çerçevesinde, Ankara JW Marriot Otel’de, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı Askar Mamin, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Mozumbayev ve DEİK Türk- Kazak İş Konseyi Başkanı Mert Sarı’nın katılımıyla “Türkiye – Kazakistan Yatırım Forumu” düzenlendi.

Kazakistan’ın başta petrol ve doğalgaz olmak üzere, hammadde ve doğal kaynak ihracatına dayalı yapıdan çıkarılması amacıyla atılan önemli bir adım olan forumda Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Mozumbayev ve Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür Ali Kındap, 50 MW Solar Enerji Santrali geliştirilmesi konusunda iyi niyet anlaşması imzaladı.

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