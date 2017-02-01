ZİRAAT KATILIM MOBİLE TAŞINDI

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, mobil şube ile hizmet ağını geliştiren bankanın yeni nesil dijital mobil bankacılık uygulaması Katılım Mobil kullanıma sunuldu. Katılım Mobil ile Ziraat Katılım müşterileri, tüm bankacılık işlemlerini mobil ortamda kolay bir şekilde yapabilecek. Uygulama ile müşteriler, Ziraat Katılım'ın ürün ve hizmetlerine günün her saati erişebilecek. Katılım Mobil'in güvenli altyapısı ile hesap hareketlerinin kolayca görüntülenmesi, para transferleri, fatura ve vergi ödemelerinin yapılması gibi çok sayıda bankacılık işlemi şubeye gitmeden pratik bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Ziraat Katılım müşterileri, Katılım Mobil uygulamasını Türkçe ve İngilizce olarak tercihli dil seçenekleriyle kullanabilecek.



Akordeon işlem ekranlarına sahip Katılım Mobil, Ziraat Katılım'ın sosyal medya platformları ile en yakın şube ve ATM bilgilerine hızlı ulaşabilme imkanı sunacak. Anında hesap açma hizmeti de sağlayan uygulama ile tüm kullanıcılar, diledikleri yer ve zamanda hızlı bir şekilde Ziraat Katılım'da hesap açabilecek. Katılım Mobil kullanıcıları, basitleştirilmiş işlem adımları sayesinde tüm bankacılık işlemlerini herhangi bir işlem ücreti ödemeden kolayca yapabilecek. Uygulama iOS ve Android tabanlı cihazlara ücretsiz indirilebilecek.





Anadolu Haber Ajansı