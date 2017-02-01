banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

ZİRAAT KATILIM MOBİLE TAŞINDI

01 Şubat 2017 Çarşamba 12:44
Bu haber 674 kez okundu

Ziraat Katılım, yeni nesil dijital bankacılık uygulaması Katılım Mobil'i hayata geçirdi.

ZİRAAT KATILIM MOBİLE TAŞINDI
İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, mobil şube ile hizmet ağını geliştiren bankanın yeni nesil dijital mobil bankacılık uygulaması Katılım Mobil kullanıma sunuldu. Katılım Mobil ile Ziraat Katılım müşterileri, tüm bankacılık işlemlerini mobil ortamda kolay bir şekilde yapabilecek. Uygulama ile müşteriler, Ziraat Katılım'ın ürün ve hizmetlerine günün her saati erişebilecek. Katılım Mobil'in güvenli altyapısı ile hesap hareketlerinin kolayca görüntülenmesi, para transferleri, fatura ve vergi ödemelerinin yapılması gibi çok sayıda bankacılık işlemi şubeye gitmeden pratik bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Ziraat Katılım müşterileri, Katılım Mobil uygulamasını Türkçe ve İngilizce olarak tercihli dil seçenekleriyle kullanabilecek.

Akordeon işlem ekranlarına sahip Katılım Mobil, Ziraat Katılım'ın sosyal medya platformları ile en yakın şube ve ATM bilgilerine hızlı ulaşabilme imkanı sunacak. Anında hesap açma hizmeti de sağlayan uygulama ile tüm kullanıcılar, diledikleri yer ve zamanda hızlı bir şekilde Ziraat Katılım'da hesap açabilecek. Katılım Mobil kullanıcıları, basitleştirilmiş işlem adımları sayesinde tüm bankacılık işlemlerini herhangi bir işlem ücreti ödemeden kolayca yapabilecek. Uygulama iOS ve Android tabanlı cihazlara ücretsiz indirilebilecek. 


 

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.