ZİRAAT KATILIM KOBİ'LERE DESTEĞİ ARTACAK

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım Genel Müdürü Osman Arslan, devam etmekte olan yatırım harcamalarına rağmen 2016 yılının üçüncü çeyreğini 12,4 milyon TL kârlılıkla tamamladıklarını bildirdi. Ziraat Katılım tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, bankanın 2016 Eylül dönemine ilişkin finansal verilerini değerlendirdi.



"Paylaştıkça Daha Fazlası" ilkesi çerçevesinde oluşturulan iş modeli ile faaliyete başlayan Ziraat Katılım’ın 2016 yılının üçüncü çeyreğinde hedeflerine uygun şekilde gelişim gösterdiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Ziraat Katılım’ın toplam bilanço büyüklüğü 2015 yıl sonuna göre yüzde 179 artışla 6,1 milyar TL’ye ulaşırken, 4,5 milyar TL’si nakdi ve 2,4 milyar TL’si gayrinakdi olmak üzere toplam fon kullandırım tutarı 7 milyar TL seviyesine ulaşarak reel sektöre ve ülkemiz ekonomisine desteğimizi sürdürdük. Bilanço toplamının yüzde 75’i nakdi kullandırılan fonlardan oluşmaktadır. Mevduat büyüklüğümüz ise yıl sonu verilerine göre yüzde 209 artışla 3,9 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Devam etmekte olan yatırım harcamalarına rağmen 2016 yılının üçüncü çeyreğini 12,4 milyon TL kârlılıkla tamamladık. Sürdürülebilir kârlılık hedeflerimiz arasındadır. Katılım bankacılığının daha geniş kitlelere ulaşması hedefimiz doğrultusunda ülke genelinde Eylül 2016 itibarıyla 41 şubeye ulaştık. Uygun fırsatları bulduğumuz bölgelerde şubeleşme çalışmalarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir." Arslan, katılım bankacılığının toplam bankacılık içerisindeki pazar payının yüzde 5 seviyesine ulaştığını aktararak, 2025 vizyonunda bu payın yüzde 15 seviyesinde olmasını hedeflediklerini ifade etti.



Dengeli bir bilanço yapısı için mevduat dışı kaynaklara da önem verdiklerini vurgulayan Arslan, "Ziraat Katılım olarak, Mayıs 2016 itibarıyla ilk ihracını yaptığımız 100 milyon TL tutarlı kira sertifikası (sukuk) işleminden sonra ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz aynı tutarlı ikinci sukuk ihracı ile katılım bankacılığının para ve sermaye piyasalarında hacminin artması için çalışmalarımıza devam ettik." bilgisini verdi.



Arslan, katılım bankacılığının gelişimine katkıda bulunma stratejileri gereğince yeni ürün geliştirme çalışmalarına önem verdiklerini, bu kapsamda ilk kar-zarar ortaklığı projesini hayata geçirdiklerini kaydederek, "Bilançomuzdan KOBİ’lerin aldığı payı her yıl artırmayı hedefliyoruz. KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere yaptığımız çalışmalar kapsamında, Dünya Bankası kaynaklı fon kullandırımlarına da başladık." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Haber Ajansı