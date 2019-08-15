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Ziraat Katılım'dan ikinci çeyreğe dair açıklamalar...

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, 2019 ikinci çeyreğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziraat Katılım'dan ikinci çeyreğe dair açıklamalar...

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, 2019 ikinci çeyreğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:53
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Ziraat Katılım'dan ikinci çeyreğe dair açıklamalar...

    

2019 yılı ikinci çeyrek verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, “Ziraat Katılım’ın toplam aktifleri 2018 yılı sonuna göre %31 artışla 28.9 milyar TL’ye ulaşırken, toplanan fonlar yine aynı döneme göre %22 artış ile 18.4 milyar TL oldu. Kullandırılan nakdi fonlar %31 artışla 23.2 milyar TL seviyesine çıkarken, Ziraat Katılım’ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 34.3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran Ziraat Katılım, 2019 2. çeyrek sonunda yurtiçinde 41 ilde 84 şubeye ulaşmıştır” dedi.

Kira Sertifikası İhraçlarımız Toplamda 6.5 Milyar TL’ ye Ulaştık

Ziraat Katılım olarak, 2019 yılının ikinci çeyreğinde 9 adet kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladığını ifade eden Özdemir “Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 3.35 Milyar TL fonlama temin edilirken, kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde yoğun talep gelmiştir.

Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 39 adet kira sertifikası ihracı ile  toplamda 8.1 milyar TL hacme ulaşmıştır” dedi.

Kaynak Çeşitliliğimizi Artırıyoruz

Ziraat Katılım’ın ilave kaynak sağlamak ve kaynak çeşitliliğini artırmak için 17 banka ve finansal kuruluşun katılımı ile 250 Milyon ABD doları tutarında murabaha sendikasyonu temin ettiğini ifade eden Özdemir “Bu işlemle Bankamıza bilanço ve likidite yönetimine esneklik sağlanmış, uygun vade ve maliyetlerle ilave kaynak temin edilmiş ve ülke ekonomisine dış kaynak girişi gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Bankamızın sermaye yapısını güçlendirerek hızlı büyümesine destek vermek amacıyla ana hissedarımız T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’den 10 yıl vadeli 300 Milyon TL tutarında ‘katkı sermaye’ niteliğinde (Tier 2) kredi temin edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan karar uyarınca Türkiye Varlık Fonu’ndan 100 Milyon EUR tutarında ‘ilave ana sermaye’  niteliğinde (Tier 1) kredi temin edilerek sermayemiz daha güçlü hale gelmiştir”  dedi.

KOBİ’lerimize Destek Vermeye Devam Ediyoruz

Genel Müdür Metin Özdemir “Ziraat Katılım, KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve uygun koşullarda kullandırılması noktasında faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmektedir.

Bu kapsamda Bankamız ile Kredi Garanti Fonu arasında 12.04.2019 tarihinde “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programı-COSME” ve 27.05.2019 tarihinde “KGF Destek Kredisi” protokolleri imzalanmıştır. 

Ziraat Katılım 2019 yılının ikinci çeyreğinde imzalanan protokoller kapsamında KOBİ müşterilerimize yönelik 27 Milyon TL seviyesinde uygun koşullu finansman desteği sağlamıştır.

Ülkemizin üretim ve ticaret ekosisteminde önemli yeri olan KOBİ’lerimize desteklerimizi bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

ZİRAAT KATILIM ÖZET BİLANÇO GELİŞİMİ (BİN TL)

30.06.2018

31.12.2018

30.06.2019

Yıllık
Değişim

Yıl sonuna göre değişim

AKTİF TOPLAMI

18.481.732

22.188.803

28.842.186

56%

30%

KULLANDIRILAN FONLAR NAKDİ*

14.641.431

17.739.425

23.205.092

58%

31%

KULLANDIRILAN FONLAR GAYRİNAKDİ

8.915.872

10.283.442

11.117.941

25%

8%

TOPLANAN FONLAR

13.433.042

15.151.098

18.419.048

37%

22%

FON DIŞI KAYNAKLAR

2.704.301

4.232.433

6.293.363

133%

49%

PERSONEL SAYISI

937

1.042

1.094

17%

5%

ŞUBE SAYISI

72

80

84

17%

5%

KATILIM BANKACILIĞI PAZAR PAYIMIZ

9,9%

11%

12,1%

* Finansal kiralama dahil edilmiştir.

Son Güncelleme: 15.08.2019 11:12
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