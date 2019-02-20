Ziraat Katılım'dan ekonomiye 28 milyar TL kaynak

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın toplam aktiflerinin 2018 yılında yüzde 55 artışla 22.2 milyar liraya yükseldiğini vurguladı ve "2018 yılını 322.6 milyon lira kar ile tamamladık" dedi.

Ziraat Katılım’ın 2018 yılsonu verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Özdemir, "Kullandırdığımız nakdi fonlar yüzde 52 artarak 17.8 milyar liraya, gayri nakdi fonlar ise yüzde 68 büyüme ile 10.3 milyar liraya çıkarken; ülkemiz ekonomisine sağlanan destek toplam 28.1 milyar liraya ulaşmıştır.

Bu süreçte, ekonomimizin can damarı konumundaki KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz artarak devam etmiştir" dedi ve şöyle devam etti:

"2018 yılsonu itibarıyla toplam cari ve katılma hesaplarında önceki yıla göre yüzde 51 artış gerçekleşmiş ve 15.1 milyar lira büyüklüğe ulaşılmıştır. 2018 yılında T.C Hazine ve Maliye Bakanlığının Ziraat Katılıma sağladığı 500 milyon liralık ilave sermaye ve kuruluşumuzdan itibaren şube ağını genişletmeye yönelik sabit sermaye harcamalarının 2018 yılında azalma eğilimine girmesi, 2018 yılında bilançomuzda kaydettiğimiz sağlıklı büyümeyi desteklemiştir. Müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda 2018 yılını 322,6 milyon lira kar ile tamamladık. Ziraat Katılım, 2018 yılında 19 adet kira sertifikası ihracını başarıyla tamamlamıştır. Kaynak yapısını zenginleştirme stratejisinin bir parçası olarak sermaye piyasalarında aktif rol alan Ziraat Katılım, iştirakleri Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ve ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ile yerel piyasada lira cinsinden kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere SPKdan 500 milyon lira, 2 milyar lira ve 4 milyar lira tutarlı üç ayrı kira sertifikası ihraç tavanı onayı almıştır. Bu çerçevede, 2018 yılında değişik tutarlı tertipler halinde, yaklaşık 3,5 milyar liralık ihraç gerçekleştirilmiştir. Ziraat Katılım, altına dayalı kira sertifikası ihracında ilk kez yer alan iki bankadan biri olurken, katılım bankaları arasında bu alanda hizmet sunan ilk ve tek banka unvanını almıştır."