Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
103373
ALTIN
257.565
DOLAR
5.6029
STERLİN
6.8654
EURO
6.2353

Ziraat Katılım'dan 400 Milyon TL kira sertifikası ihracı

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 400 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 26 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 91 gün vadeli 400 milyon TL fonlama temin edilmiş oldu.

Ziraat Katılım'dan 400 Milyon TL kira sertifikası ihracı

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 400 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 26 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 91 gün vadeli 400 milyon TL fonlama temin edilmiş oldu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:39
1243 Okunma
Ziraat Katılım'dan 400 Milyon TL kira sertifikası ihracı

Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük “Ziraat Katılım olarak bugün 42. kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 8,9 milyar TL olmuştur. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, bugün gerçekleştirdiğimiz 400 Milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir” dedi.

Ziraat Katılım, 2019 yılı başından bugüne kadar 11 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 4,1 milyar TL fonlama temin etti.

Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük “Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden “Paylaştıkça daha fazlası” ilkemizle büyümeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Son Güncelleme: 29.07.2019 16:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fındık taban fiyatı açıklandı
Fındık taban fiyatı açıklandı
FLO, yatırımlara da büyümeye de devam ediyor
FLO, yatırımlara da büyümeye de devam ediyor
Faiz indirimi iş dünyası tarafından çok olumlu karşılandı
Faiz indirimi iş dünyası tarafından çok olumlu karşılandı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim