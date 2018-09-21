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ZİRAAT KATILIM'DAN 175 MİLYON TL KİRA SERTİFİKASI İHRACI

ZİRAAT KATILIM'DAN 175 MİLYON TL KİRA SERTİFİKASI İHRACI

21 Eylül 2018 Cuma 11:28
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ZİRAAT KATILIM'DAN 175 MİLYON TL KİRA SERTİFİKASI İHRACI

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 175 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 20 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 92 gün vadeli 175 milyon TL fonlama temin etmiş oldu.

Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük “Ziraat Katılım olarak bugün yirmi beşinci kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi,  bugün gerçekleştirdiğimiz 175 Milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir.

Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden “Paylaştıkça daha fazlası” ilkemizle büyümeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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