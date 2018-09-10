Ziraat Katılım 250 Milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 250 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 7 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 90 gün vadeli 250 milyon TL fonlama temin etmiş oldu.

Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir “Ziraat Katılım bugün yirmi dördüncü kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, bugün gerçekleştirdiğimiz 250 Milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir.

Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden “Paylaştıkça daha fazlası” ilkemizle büyümeye devam edeceğiz “ diyerek sözlerini tamamladı.

