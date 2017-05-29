ZİRAAT KATILIM 2. YAŞINDA

2015 yılında kamu sermayesiyle kurularak faaliyetlerine başlayan Ziraat Katılım, kuruluşunun ikinci yılını kutluyor. Ziraat Katılım Genel Müdürü Osman Arslan, kamunun katılım bankacılığındaki öncü kuruluşu olarak Ziraat markasına yakışan bir şekilde katılım bankacılığına katkı sağladıklarını belirterek,

“29 Mayıs 2015’den bugüne kadar geçen sürede hedeflerimize uygun şekilde, kısa sürede hızlı ve sağlıklı bir büyüme ve gelişim performansı sergiledik. Rakamsal olarak geldiğimiz noktaya baktığımızda, bilanço büyüklüğümüz Mart 2017 itibarıyla 9 milyar TL’yi aşmıştır. Nakdi ve gayrinakdi olarak ekonomiye sağladığımız toplam finansman ise 11 milyar TL seviyesindedir.

Cari ve katılma hesabı olarak toplamış olduğumuz fon tutarında 6,5 milyar TL seviyesini aşarak, yurt dışı fonların ağırlıkta olduğu fon dışı kaynaklardan da 1,5 milyar TL olmak üzere toplamda 8 milyar TL tutarında kaynak sağlamış olduk. Bu gelişmeler sonucunda, katılım bankacılığındaki pazar payımız şu an için yüzde 7 seviyesine yükselmiş bulunmaktadır.

Katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak müşteri odaklılık ve verimlilik esasını da gözeterek gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz neticesinde 2017 yılının ilk çeyreğinin sonunda 25 milyon TL seviyesinde net kar elde ettik” dedi.

- 2. Varlık kiralama şirketimizin kuruluş çalışmalarına başladık

Bilançomuzda kaynak çeşitlendirmesinin sağlanması ve katılım bankacılığına uygun ürünlerle para ve sermaye piyasalarına da katkıda bulunma stratejimizin bir parçası olarak kurduğumuz varlık kiralama şirketimiz aracılığıyla yurtiçi piyasalarda toplamda 500 milyon TL tutarında sukuk ihracı hacmine ulaştık. Sukuk ürünündeki işlem çeşidi ve hacmini arttırmak için ikinci varlık kiralama şirketimizin kuruluş çalışmalarına da devam etmekteyiz.

- Uluslararası alanda güven duyulan bir marka haline geldik

Ayrıca, kuruluşumuzun ilk yılında yabancı finansal kuruluşların katılımıyla 155 milyon USD tutarında gerçekleştirdiğimiz murabaha sendikasyonumuzu, katılımcı sayısındaki ve talep miktarındaki artışa bağlı olarak 236 milyon USD olarak yeniledik. İkinci yılımızı tamamladığımız bu günlerde, uluslararası finans çevrelerinin ülkemiz ekonomisine ve Ziraat Katılım’a duydukları güvenin göstergesi olması açısından önemli bir işlemi gerçekleştirdik.

Aynı dönemde bağımsız rating kuruluşu Fitch Ratings tarafından Uzun Dönem Yabancı Para notumuz, ülkemiz ve kurucumuz Ziraat Bankası ile eşdeğer şekilde BB+ olarak belirlenmiştir.

53 Şubeye Ulaştık

Katılım bankacılığını daha geniş kitlelere ulaştırma vizyonuyla, bugün itibarıyla, 31 farklı şehirde 53 şubemiz ve 732 personelimizle katılım bankacılığını müşterilerimizle buluşturuyoruz, web ve mobil bankacılık uygulamalarımızla dijital bankacılık hizmetlerimizin yanısıra, muhabirlik anlaşması çerçevesinde kurucumuz Ziraat Bankası’nın 1.800 Şubesi ve 7.000 ATM’sinden de müşterilerimize ulaşarak katılım bankacılığının erişilebilirliğini artırmaktayız” dedi.

- Katılım Bankacılığının sistem içindeki payı giderek artacak

Katılım Bankacılığında gelişme imkanı sınırlı kalan kar zarar ortaklığına dayalı finansman yöntemini imalat, otomotiv ve savunma sanayi gibi farklı sektörlerde geliştirme imkanı sağladık. Bu üründeki hacmimizi arttırmak için, önümüzdeki dönemde finansal kriterler açısından uygun bulduğumuz projeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Ziraat Katılım’ın kuruluş amacına uygun olarak, sadece rakamsal büyümeye değil katılım bankacılığının gelişimine ve daha geniş kitlelere ulaşmasına da odaklandıklarını ifade eden Arslan, “Ülkemizin ve İstanbul’un uluslararası finans piyasalarında etkin bir oyuncu olabilmesi ve yatırımcılar açısından cazibe merkezi haline gelebilmesi için katılım bankacılığı alanında da gelişme göstermemiz gerekmektedir. Katılım bankalarının sistem içerisindeki payının artması için sermayelerinin güçlendirilmesi öncelikli bir husustur. Önümüzdeki dönemde, katılım bankacılığının sistem içerisindeki payı gerekli sermaye desteğinin sağlanmasıyla artacaktır. Ayrıca, daha yaygın müşteri tabanına ulaşmak için ürün çeşitliliğinin artırılması çok önemlidir. Özellikle yurt dışı fonların ülkemizdeki uzun vadeli yatırımlara daha fazla çekilebilmesi için bankacılık sistemi yanında sermaye piyasalarımızın katılım finans sistemine bakan yönüyle de derinleşmesine ihtiyaç bulunmaktadır.





- Katılım Bankacılığı Ekosistemi Güçlenmektedir

Bunun yanında, katılım finans sistemine yönelik standartların hem ulusal hem de uluslararası çevrelerce kabul görecek şekilde zenginleştirilerek bir araya getirilmesi önemlidir. Ürün ve hizmet çeşitliliğimizi arttırmak ve mevzuat altyapımızı uluslararası standartlarda geliştirmek için ekonomi yönetimimizin de desteğiyle Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki çalışmalar etkin bir şekilde devam etmekte olup katılım bankacılığının kendine has ekosistemi güçlenmektedir. Katılım bankacılığının gelişimi açısından yetişmiş insan kaynağı da önem arz etmektedir. Bu kapsamda, kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnsan kaynağımızın güçlendirilmesine yönelik olarak üniversiteler ve eğitim kurumları ile oluşturduğumuz işbirliğimizi geliştiriyoruz.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik olayları da değerlendiren Osman Arslan, “Bölgesel ve küresel ölçekte birçok ülkenin ekonomi performansını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşanmasına rağmen, ülkemiz sağlam ve kararlı adımlarla hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemesine devam etmektedir. Genç, eğitimli ve girişimci nüfusumuzun verdiği güçle ülkemiz, bölgesinde lider ülke olarak 2023 hedeflerine ulaşma noktasında önemli gelişim göstermektedir.