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Ziraat Bankası Almatı'da ikinci şubesini açtı

Dünyada en yaygın faaliyet ağına sahip Türk bankası olan Ziraat Bankası’nın Kazakistan’daki iştiraki  Kazakhstan Ziraat International Bank’ın 6. Şubesi Almatı’da açıldı.

Ziraat Bankası Almatı'da ikinci şubesini açtı

Dünyada en yaygın faaliyet ağına sahip Türk bankası olan Ziraat Bankası’nın Kazakistan’daki iştiraki  Kazakhstan Ziraat International Bank’ın 6. Şubesi Almatı’da açıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:41
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Ziraat Bankası Almatı'da ikinci şubesini açtı

Aktau, Almatı, Astana, Çimkent, Atirau Şubelerinden sonra Bankanın Almatı kentindeki ikinci şubesi 23.08.2019 tarihinde faaliyete başladı. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan; Çin, Orta Asya Cumhuriyetleri, Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan arasında önemli ulaşım noktalarından biri olan Almatı, Kazakistan’ın en büyük şehri ve eski başkentidir. 

1993 yılında kurulan Kazakhstan Ziraat International Bank, Kazakistan’da kurulan ilk yabancı sermayeli bankalardan biri olarak, kurumsal faaliyetlerin finansmanına yönelik ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılayarak ülkede pazar payını arttırmaya devam ediyor.

Ziraat Finans Grubu’nun Kazakistan dışında; Almanya, Karadağ, Bosna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan’da da iştirak bankaları bulunuyor. Yurtdışı İştirakleri ve Şubeleri ile 18 ülkede 101 noktada küresel banka olarak varlığını sürdüren Ziraat Bankası, bulunduğu coğrafyaların Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerine de katkı sağlıyor.

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