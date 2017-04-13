ZEYBEKCİ'DEN OYUN VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNE MÜJDE

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de oyun yazılım sektörünün geçen yıl 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "4-5 milyar dolarlık rakama ulaştığımızda çok büyük bir birikim ve kültür vadisi oluşacak. Sektördeki gençlerimizle muhteşem bir bölge yaratacağız." dedi.

Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli potansiyel barındıran oyun sektörünün Türkiye'de yeni gelişmeye başladığını, sektörü teşvike yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de bilgisayar oyunları sektörünün geçen yıl 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Zeybekci, "Sadece oyun için bu kadar ihracat yapılıyor. Oyun geliştiricilerimizi ihracat desteklerimizden yararlandırıyoruz, fuarlara katılmaları, tanıtım yapmaları yönünde teşvik ederek tüm masraflarını biz karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Türkiye'nin dizi, oyun ve sinema sektöründe ileri seviyede bulunduğunu, bu alanlarda dünyada bir numara olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Elektronik ve sanal oyunlarla animasyon oyunlarında da dünyanın merkezi olmak için bir proje üzerinde çalıştıklarını bildiren Zeybekci, şöyle devam etti:

"Yüzde 100 Türkiye'de üretilmiş, yüzde 100 katma değeri olan bir ihracat kalemi. 4-5 milyar dolarlık rakama ulaştığımızda çok büyük bir birikim, büyük bir iklim, büyük bir kültür vadisi oluşacak inşallah. Bu sektördeki gençlerimizle muhteşem bir bölge yaratacağız. Serbest Bölgeler Kanunu, elimizi oldukça esneten, rahatlatan bir kanun. Sonuçlandığı zaman paylaşmaktan heyecan duyacağım bir proje. Arkadaşlar 500 milyon dolarlık ihracatı da her yıl yüzde 20-25 artırma sözü verdiler. Maliyeti olan ama yabancı girdisi bulunmayan bir sektör."

- "Otomotivde standart bir ÖTV ve KDV uygulaması olmayacak"

Zeybekci, hükümetin ÖTV ve KDV ile ilgili adımlarının bazı sektörleri olumlu etkilediğini, otomotiv gibi bazı sektörlerde ise beklenti yarattığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın mobilya ve beyaz eşyada KDV indirimini eylül sonuna kadar uzatma müjdesi verdiğini anımsatan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Benim öngörüme göre, otomotiv sektöründe böyle bir şey olmayacak. Türkiye'de yaklaşık 21 milyon motorlu taşıt var, bunların yenilenmesiyle ilgili farklı bir çalışma olabilir, vergiyle ilgili farklı bir tedbir ya da destek olabilir ancak otomotivde, ÖTV ve KDV ile ilgili standart bir uygulama olmayacak. Dolaylı bir uygulamaya gitmek istiyoruz. Bir çalışmamız ve ilgili bakanlıklarla mutabakatımız var. Çalışma bittiğinde güzel bir şey ortaya çıkacak, bunun da sektöre etkisinin aynı şekilde olmasını bekliyoruz. 'Yerli üretilen otomobillerde geçerli olmak şartıyla' diye bir tedbiri de alarak bunu yapacağız."

Anadolu Haber Ajansı