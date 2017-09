ZEYBEKCİ'DEN KAZAK İŞ DÜNYASINA "SÜPER TEŞVİK" TEKLİFİ

ASTANA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olan proje bazlı yatırım teşvik sisteminin bulunduğunu belirterek, "Gelin her şeyi konuşalım, ne imtiyaz, ne hak, nasıl bir teşvik istiyorsanız bunların hepsini konuşabilme yetkisini hükümet olarak parlamentodan aldık. Her şeyi konuşabiliriz, her şeyi pazarlık edebiliriz, müzakere edebiliriz. Türkiye bu anlamda inanılmaz fırsatların olduğu bir ülke ve olmaya da devam edecektir." dedi.

Zeybekci, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticaretin önemli bir düzeye eriştiğine işaret eden Zeybekci, iki ülke arasındaki bağların her alanda güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Ne yapmalı, ne etmeli Türkiye ile Kazakistan'ı birbirine bağlamalıyız." diyen Zeybekci, çok kısa sürede hizmete girecek Bakü-Kars-Tiflis Demiryolu hattı ile İpek Yolu açısından Türkiye ile Kazakistan'ın önemine dikkati çekti.

İki ülkenin birbirine bağlanmasının Asya'nın Kazakistan üzerinden Türkiye ile Avrupa'ya açılmasının yolunu açacağını kaydeden Zeybekci, böylece ikili ilişkilerin de ticaretin de önemli ölçüde gelişebileceğini söyledi.

Zeybekci, Türkiye ile Kazakistan arasında 2012 yılındaki 4,5 milyar dolarlık dış ticaret hacminin bugün 2 milyar dolar seviyesine gerilediğini bildirerek, bu yıl dış ticarette bir miktar toparlanma olduğunu, yıllık yüzde 30 artış beklendiğini aktardı.

İki ülke liderlerinin belirlediği 5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine bir an önce ulaşılmasını isteyen Zeybekci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Nursultan Nazarbayev arasında hakikaten çok önemli bir kardeşlik ve dostluk ilişkisi var. Bu iş dünyasına çok önemli bir avantajdır. Sizlere iki ülke liderlerinin arasındaki bu pozitif ilişkiyi sadece avantaja dönüştürmek düşüyor. Üçüncü ülkelerde ortak işbirlikleri ve yeni ufuklar açmak çok önemli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayında Astana'yı ziyaret edeceğini anımsatan Zeybekci, iki ülke arasındaki Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvik Edilmesi Anlaşmasının 1992 yılında imzalandığını, bunun güncellenmesi gerektiğini de ifade etti.

Zeybekci, Rusya ile yıl sonuna kadar tamamlanmasını öngörülen hizmet ve yatırımları kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması'ndaki çerçevenin Kazakistan ile de gündeme getirilmesi ve uygulamaya konulması, iki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyon toplantısının da bu yıl yapılması gerektiğini söyledi. Zeybekci, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Kazakistan arasında Bakü Actau limanlarının Ro-Ro seferleriyle, hem tır hem de demiryollarını taşıyabilecek bir altyapıyla yeniden yapılandırılması için bir komisyon oluşturulması gerekiyor. Biz buraya ortak olmaya, finansman koymaya hazırız. Bununla ilgili somut adımlar atmak istiyoruz."

Dünyanın en zengin enerji ve ham madde kaynaklarının merkezi olan Kazakistan ile bunların en büyük tüketim noktasında olan Türkiye'nin iş birliğinin önemine işaret eden Zeybekci, "Bu ikisini bir araya getirdiğiniz zaman 21. yüzyıl Türk-Kazak yüzyılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

- Kazaklara FETÖ "uyarısı"

Bakan Zeybekci, Türkiye ve Kazakistan arasındaki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "İki ülke arasında vizeyle ilgili problem yok ama çalışma hayatıyla ilgili, iş gücünün Türkiye'de ve Kazakistan'da rahatça hareket edebilmesi son derece önemli." diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine rağmen G20 ülkeleri arasında en yüksek üçüncü büyüme hızına eriştiğini hatırlattı.

Türkiye ekonomisine ilişkin verileri aktaran Zeybekci, "Şu anda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. Gelin her şeyi konuşalım, ne imtiyaz, ne hak, nasıl bir teşvik istiyorsanız bunların hepsini konuşabilme yetkisini hükümet olarak parlamentodan aldık. Her şeyi konuşabiliriz, pazarlık ve müzakere edebiliriz. Türkiye bu anlamda inanılmaz fırsatların olduğu bir ülke ve olmaya da devam edecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

Zeybekci, Türkiye'nin Kazakistan ile yol arkadaşlığı yapmak istediğinin altını çizerek, "Gelecek yolculuğuna beraber çıkarsak bunun sonuçları çok daha güçlü ve hızlı olacaktır. Cumhurbaşkanımızın seyahatini çok önemsiyoruz. Buna çok değer veriyoruz. İnşallah o geldiğimizde yeni bir dönemin başlangıcını göreceğiz." dedi.

Kazaklara seslenen Zeybekci, "Kazak kardeşlerimizden de o dönemin ihanetinin devamında olan, aklını, ruhunu, vicdanını bir yerlere kiralamış, satmış olan, kendi varlıklarının isimlerinin başında 'Türkiye bilmem ne' diye isimleri taşımaya cesaret edenlere itibar etmemelerini, dikkat etmelerini istiyoruz. Dünyanın en tehlikeli terör örgütüne karşı 'Aman ha, aman' diyoruz. Biz muhteşem bir milletin şahlanışıyla bunları durdurduk. Aynı tecrübeyi başka kardeşlerimiz, dostlarımız da yaşasın da istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı