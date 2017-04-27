Ana SayfaEKONOMİ

ZEYBEKCİ'DEN BOOKİNG VE UBER'E ÇAĞRI

27 Nisan 2017 Perşembe 13:00
Bu haber 580 kez okundu

Ekonomi Bakanı Zeybekci:- "(booking.com ve uber.com) Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. 'Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya. Türkiye'de kayıt altına girmek, büro açmak, faaliyet yapmak için ne istiyorsun?' Bizde şu anda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi vergiyi sıfırlayabiliriz"

ZEYBEKCİ'DEN BOOKİNG VE UBER'E ÇAĞRI
ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "booking.com" ile "uber.com" internet sitelerine ilişkin "Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. 'Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya. Türkiye'de kayıt altına girmek, büro açmak, faaliyet yapmak için ne istiyorsun?' Bizde şu anda dünyanın en iddalı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi vergiyi sıfırlayabiliriz." dedi.

Zeybekci, Ensar Vakfı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Ekonomide Yeni Dönem Beklentiler” konulu etkinlikteki konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

Mahkeme kararıyla faaliyetleri durdurulan "booking.com"a ilişkin bir soru üzerine Zeybekci, "Mahkemenin booking.com hakkında verdiği karar doğru. Olması gereken bunları Türkiye'ye getirmek olmalı. Ne yapmalı, ne etmeli bunları Türkiye'ye getirmeli. Turizmde dünyada 6. en büyük, Avrupa'nın 4. büyük destinasyonuyuz. Hedefimiz dünyada ilk 3, Avrupa'da birinci olmak. Böyle olunca çağın enstrümanlarını kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Zeybekci, e-ticaretin önemine işaret ederek, Türkiye'nin bu konuda başarılı olması için önemli teşvik sistemi getirdiklerini söyledi. Zeybekci, "booking.com" ve "uber.com"a ilişkin "Ekonomi Bakanlığı olarak arkadaşlarımız çalışıyor. Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. 'Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya. Türkiye'de kayıt altına girmek, büro açmak, faaliyet yapmak için ne istiyorsun?' Bizde şu anda dünyanın en iddalı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi vergiyi sıfırlayabiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Zalime merhamet, mazluma eziyettir"

Olağanüstü Hal'in kaldırılması konusundaki açıklamalarına yönelik bir soruya karşılık da Zeybekci, şunları kaydetti:

"OHAL'e karşıyım, Türkiye'nin bir an önce OHAL'i gerektiren şartları halletmesi şartıyla. Yani terör belasını, FETÖ belasını ve diğer bölücü terörle mücadelesini tertemiz yerine getirmek kaydıyla bir an önce Türkiye OHAL'den çıkmalı. Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da AK Parti'deki bütün milletvekillerimiz ve hükümetimizin bütün üyeleri de bir an önce OHAL'den çıkmak istiyor. Ama OHAL'i gerektiren şartları ortadan kaldırarak, temizleyerek çıkmaktan yanayız. Söylediğim söz gayet nettir, açıktır. Zalime merhamet, mazluma eziyettir. O merhameti göstermeden tüm zalimlerin gereği yapılarak bu süreci bir an önce tamamlama dileği, temennisidir o." 

Zeybekci, başka bir soru üzerine, Türkiye'de kamu kurumlarının dolarizasyon hastalığından kurtulmaya başladığını, TL ile dış ticaretin cari açığın daraltılmasında etkili olacağını söyledi.

Ofset uygulamasına yönelik bir soruyu yanıtlarken de Zeybekci, "Hiç yoktan iyidir, kalıcı bir şey değildir. Asıl önemli olan iklimi oluşturmaktır." dedi.

Zeybekci, mühürsüz oy tartışmasıyla ilgili bir soruya karşılık, "Keşke bu tartışma hiç olmasaydı. Bu mazeretten dolayı milletin iradesini geçersiz saymak da büyük bir kıyım ve haksızlık olurdu. Bir mazeret bulmak lazım. Bu mazeret olmasaydı başka şey bulurlardı... Bu mazeretleri hep bulacaklar. İstedikten sonra her yerde olacaktır. İnşallah bunlara daha çok dikkat edilir de böyle mazeret verilmez ama artık siyaset bundan sonra böyle olacak. Hep yüzde 50 artı bir, öteki de yüzde 49 küsür olacak." yanıtını verdi.

Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.