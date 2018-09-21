ZEHNDER'DEN MANİSA'YA GÖZ KAMAŞTIRAN YATIRIM

Avrupa’nın en büyük radyatör, havlupan, endüstriyel ısıtma sistemleri ve iklimlendirme sistemleri üreticisi Zehnder Group’un Türkiye yatırımı faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.

İsviçre merkezli şirketin Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve 20 Milyon Euro’ya mal olan fabrikası, Ege Bölgesi’nde son yıllarda gerçekleşen en büyük yabancı sermaye yatırımı olarak dikkat çekiyor.

27 Eylül’de yapılacak açılış töreni öncesinde İzmir ve Manisa basınının temsilcilerini ağırlayan Zehnder Türkiye Ülke Müdürü Orçun Özelmas, 123 yıldır faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdüren şirketin 10 ülkede üretim yaptığını ve 27 ülkede faaliyet gösterdiğini söyledi.

"TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİMİZ TAM"

2012 yılına Türk havlupan sektöründe üretim yapan Sanpan şirketini satın aldıklarını hatırlatan Özelmas, Türkiye’nin iç pazar dinamikleri ve ekonomisinin dinamizmine her zaman güvendiklerini vurguladı.

Halen tümü Türk çalışanlardan oluşan 220 kişilik istihdamı kısa süre içinde 400’e çıkaracakları bilgisini veren Özelmas, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu yatırımımız üretim kapasitemizi yüzde 60 oranında arttıracak. Buna ek olarak arazimiz yüzde 55 oranında genişleme potansiyeline sahip. Zehnder’in başka üretimlerini de Türkiye’de gerçekleştirmek istiyoruz. Bunları değerlendirerek istihdamımızı ise iki katına çıkarabileceğimiz bir bina tasarladık. 2017 yılı Ağustos ayında başlayan yatırımımızı 13 ay gibi rekor bir sürede devreye almayı başardık.

Bu süre içinde döviz kurlarında yaşanan gelişmeler, erken seçim gibi etkenler karşısında yatırımı durdurmak gibi bir düşüncemiz asla olmadı. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yatırımı ülkemize kazandırmayı milli bir görev olarak gördük ve yatırımın yüzde %100’ünü özkaynaklarımızla yaptık. 27 Eylül 2018 Perşembe günü resmi açılış törenimizi gerçekleştireceğiz. Bu yatırımın hayata geçmesinde başta müthiş bir profesyonellikle çalışan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’na, Ajansın Başkanlığı’ndan geçen ay Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı’na atanan Sayın Arda Ermut’a, Manisa OSB yönetimine ve emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Zehnder Türkiye’ye ilk adımını altı yıl önce atmıştı ama bu adımın 123 yıllık bir üretim geleneğinin bir halkası olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu fabrikamız, iç pazarın yanı sıra Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarlarına açılmak için bir sıçrama tahtası işlevi görecek.”

“3. BÖLGE TEŞVİĞİ ETKİLİ OLDU”

Yatırım için yer arayışlarında İzmir’deki Aliağa, Tire ve Kemalpaşa OSB’lerini de yakından incelediklerini kaydeden Orçun Özelmas, Manisa’nın yatırımlarda 3. Bölge teşviklerinden yararlanıyor olmasının aldıkları kararda önemli bir etken olduğunun altını çizdi.

Özelmas, Türkiye’nin gerek üretimde gerek ihracatta katma değeri yüksek ürünlere öncelik ve destek vermesi gerektiğini, bu kapsamda Ar-Ge Merkezi kurma çalışmalarına 2019 yılında başlayacaklarını sözlerine ekledi.

“BİZ DE YERLİ ÜRETİCİYİZ”

Zehnder Türkiye Ülke Müdürü Orçun Özelmas, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından dün ilk kez kamuoyu ile paylaşılan “Yerli Üretim” logosunun kullanımına tam destek verdiklerini de belirtti. Özelmas, “Zehnder olarak toplam satınalmalarımızda yerli ürünlerin payı yüzde 94 gibi çok yüksek bir seviyede. Bu yönümüzle yerli üretimi, Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın ‘Türkiye’de yatırım yapan herkesi sermaye kaynağına bakmaksızın yerli üretici olarak görme’ anlayışını bizler de paylaşıyoruz. Zehnder de ülkemizde yatırım yapan, istihdam sağlayan, ihracat yapan, vergi ödeyen bir şirket olarak yerli bir üreticidir. ” dedi.

“DÖVİZDEKİ DALGALANMA UZUN SÜRELİ OLMAYACAK”

Son bir aydır döviz kurlarında yaşanan artış ve yükselen enflasyon konusunda görüşlerini paylaşan Orçun Özelmas, dalgalanmanın kısa sürede dengeye oturmasını beklediklerini, dövizde öngörülemeyen yükselişlerin, sanayi şirketlerinin maliyet yapısını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Küresel pazarlardaki çetin rekabet koşullarında maliyetlerindeki artışı bütünüyle fiyatlara yansıtamadıklarını açıklayan Özelmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim en büyük avantajımız dövizde açık pozisyonumuzun olmaması… Zehnder olarak ciromuzun yüzde 65’ini ihracattan sağlıyoruz. Ürün adedi parametresinde ise ihracatımızın toplam üretim içindeki payı ise yüzde 55 seviyesinde. Ancak bu durum, kurlardaki aşırı oynaklıktan etkilenmediğimiz anlamına gelmiyor. Hiçbir ihracatçı şirket, dövizdeki bu dalgalanmadan mutlu olamaz. İnanın bana, faaliyet dışı kâr odaklı olsa bile mutlu olmaz. Çünkü sürdürülebilir bir durum değil yaşadığımız. Kaldı ki ülkemiz ekonomisinde yaşanan hasar karşısında sizin iyi pozisyonda olmanız münferit olarak bir anlam ifade etmez. Bizim için sihirli sözcükler öngörülebilirlik ve sürdürülebilirliktir. Biz hesapta olmayan kârlar etmeyelim. Ama işimiz sürekli olsun. Önümüzü görelim; yatırımımızı, istihdamımızı, gelecek projeksiyonlarımızı sağlam temeller üzerine inşa edelim. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla mücadeleye öncelik vermesi önlemleri süratle devreye alması bizim için çok önemli.”