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ZABITADAN FIRSATÇILARA SIKI DENETİM

ZABITADAN FIRSATÇILARA SIKI DENETİM

05 Ekim 2018 Cuma 12:08
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ZABITADAN FIRSATÇILARA SIKI DENETİM

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri, zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, Eyüpsultan genelinde denetlemelerde bulundu. Ekipler, markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimleri yaptı. Bazı ürünlerde yüksek oranlarda fiyat artışı yapıldığının görülmesi üzerine Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri, firmalara uyarı cezası verdi.

UYARI CEZASI VERİLDİ

Fahiş fiyat artışı ve usulsüzlük yapanlara uyarı cezası verildi.

“BU KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ”

Vatandaşın belini büken fiyatları dalgalanan döviz kuruna bağlayarak sürekli fiyat yükselten esnaf için ciddi önlemlerin alındığını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile denetim çalışmalarının başlayacağını duyurmuştu.

Başkan Remzi Aydın konuyla alakalı, şunları söylemişti;

"Fırsatçılara karşı tabi ki bir çalışmamız var. Zannediyorum önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Ticaret Bakanlığımızın yetkilileriyle birlikte Eyüpsultan'da denetimler yapılmaya başlayacak. Bu denetimin haberini de yaparak vatandaşımızı da bilgilendireceğiz inşallah. Bu konuda takipçi olduğumuzu ifade etmek isterim. Vatandaşımız şahit olduğu durumları bize ihbar edebilirler. Bu konu üzerinde hassasiyetle durduğumuzu belirtmek istiyorum"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FAHİŞ FİYATLARI ZABITAYA BİLDİRİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı; “Milletime sesleniyorum; Marketlerde, şurada, burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık, görülmedik şekilde eğer ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Belediye başkanlarına da sesleniyorum, lütfen zabıtalarınızı da bu konuda hassasiyet içinde olmaya teşvik edin ve nerede bu tür fiyatlarda ciddi manalarda oynamalar varsa, hatta hatta stoklar varsa, bunların stoklarını basmak ve onlara da gereğini yapmak bizim de devlet olarak, milletimizin buradaki haklarını koruma bakımından görevimizdir.”

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