"YÜZDE 5-6'LIK BÜYÜMENİN ALTYAPISINI YAPTIK"

İSTANBUL (AA) - HASAN ARSLAN/MÜCAHİD EKER - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Katmerciler Grubu ile savunma sanayisinde iş birliği yapmak için ön anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Savunma sanayisinde olduğu gibi iyi bir fırsat gördüğümüzde yeni sektörlere de girmek için çalışmalara başlayabiliriz. Türkiye'nin geleceğini düşünerek yeni yatırımlarda bulunabiliriz." dedi. Nihat Özdemir, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, 2016'nın sadece Türkiye için değil, dünya için de çok zor bir yıl olduğunu ifade etti. Geçen yıl Türkiye'nin, terör örgütleri PKK ve DEAŞ saldırıları ile FETÖ'nün darbe girişimine maruz kaldığını belirten Özdemir, 2008'den bu yana önemli testlerden geçen ülke ekonomisinin, direnci ve gücüyle bu olaylardan da en az düzeyde etkilenerek çıktığını dile getirdi. Özdemir, 2017'nin ise iyi bir yıl olacağını ifade ederek, "16 Nisan'daki referandumda Türkiye'nin önünü açacak bir yönetim sistemi değişikliğini oylayacağız. Eminim ki Türk milleti önceki tecrübelerine de dayanarak ülkenin büyümesine güç katacak daha iyi bir modele geçilmesi için gereken tercihte bulunacaktır." diye konuştu. Türkiye'nin artık çift başlı sistemle yönetilmesinin zor göründüğünü savunan Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeyi daha hızlı büyüteceğine inandığını söyledi.



"16 Nisan'dan sonra Türkiye büyümesi açısından önemli yollar katedilecektir"

Nihat Özdemir, 2016'da dünya geneli, yakın coğrafya ve ülke içindeki olaylara rağmen Türkiye'nin yılı yüzde 3'e yakın bir büyümeyle tamamlamasının ülke ekonomisinin dirayetini ortaya koyduğunu söyledi. Hükümetin ekonomiyi destekleyecek birçok adımı hayata geçirdiğini ifade eden Özdemir, "Dolarda 4 liralar konuşulurken 3,60'ları gördük. Bu çok önemli. Bu şunu da gösteriyor; 16 Nisan'dan sonra çok çabuk zamanda Türkiye büyümesi açısından önemli yollar katedilecektir." dedi.



"Yüzde 5-6'lık büyümenin altyapısını yaptık"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, Türkiye'nin 2017'de yüzde 4 büyüme beklediğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bizim ne yapıp edip bu yıl yüzde 4 civarında büyümemiz lazım. Eğer bunu başarırsak 2018'den itibaren artık yüzde 5-6 civarında büyümeleri sağlayabiliriz. Türk ekonomisinin hakkı da bu zaten. Geçen yılki yüzde 3 ve bu yıl hedeflediğimiz yüzde 4 büyümeyi ben Türk ekonomisi için düşük görüyorum. Yüzde 5-6, belki yüzde 6'nın da biraz üzerinde büyümeyi çok hızlı ve kolaylıkla yakalayabiliriz. Çünkü bunun altyapısını yaptık." Türkiye'de turizm sektörünün geçen yıl yüzde 50 daralma yaşadığını ifade eden Özdemir, "2017, turizmde de 2016'dan daha iyi bir yıl olacak. Rusya ile ilişkiler normalleşti. Rus turistler tekrar Türkiye'ye gelmeye başladı. Terör olayları son buldu. Bozulan bir şey bir anda hemen yerine gelmiyor. Mühim olan düşüşü durdurmak. Turizmde bu yıldan itibaren tekrar büyüme periyoduna gireceğimizi ve 2018 yılında 2015 rakamlarını yakalayabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.



"2017 sonuna kadar 2 bin 500 yeni istihdam sağlamayı düşünüyoruz"

Limak Holding'in agresif olmamak üzere bir büyüme hedefi ortaya koyduğunu belirten Özdemir, cirolarını her yıl döviz bazında yüzde 20 artırma hedefleri olduğunu, geçen yıl bunu sağladıklarını ve 4,1 milyar dolar ciro elde ettiklerini bildirdi. Özdemir, 2017'de de yine yüzde 20 artışla 4,8 milyar dolar ciroya ulaşmayı tahmin ettiklerini söyledi. İnşaat, turizm, çimento, altyapı ve enerji sektörlerinde hem Türkiye hem de yurt dışında yeni yatırım ve kapasite artırım çalışmalarının tamamlanmasıyla sağlayacakları bu büyüme doğrultusunda istihdamlarının da artacağına işaret eden Özdemir, 2017 sonuna kadar 2 bin 500 yeni istihdam sağlamayı düşündüklerini kaydetti.



"Rusya'da yeni işler peşindeyiz"

Nihat Özdemir, Limak olarak Rusya'da yaptıkları Rostov Havalimanı'nı bu yılın ağustos ayında bitireceklerini, bu ülkede yeni işler peşinde olduklarını ve şu anda önemli altyapı projeleriyle ilgili ihalelere girdiklerini bildirdi. Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesine başladıklarını, burada sadece inşaat yapmayı değil, 20-25 yıl da çalıştırabilmeyi istediklerini, bununla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Özdemir, Senegal'in başkenti Dakar'daki havalimanını bitirmek üzere olduklarını, Kahire Havalimanı'nı da alınlarının akıyla teslim ettiklerini söyledi. Özdemir, "Dünyanın her yerinde havalimanı ve yeni yatırımlar yapmak, onları çalıştırmak, işletmek gibi çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.



"Enerji, turizm ve çimento şirketimiz halk arza hazır halde"

Limak olarak Katmerciler Grubu ile savunma sanayisinde iş birliği yapmak için ön anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Özdemir, hem kendi sektörleri hem de ilgili sektörlerde daima arayış içinde olduklarını söyledi. Özdemir, savunma sanayisinde olduğu gibi iyi bir fırsat gördüklerinde yeni sektörlere de girmek için çalışmalara başlayabileceklerini ifade ederek, "Türkiye'nin geleceğini düşünerek yeni yatırımlarda bulunabiliriz." dedi.



Limak Holding'e bağlı şirketler için halka arz planları olup olmadığına yönelik soruyu da Özdemir, şöyle yanıtladı:

"2 yıl evvel halka arz konusunda bir girişimde bulunduk. Enerji, turizm ve çimento şirketimiz halk arza hazır halde ama şu an durumların biraz daha iyileşmesini bekliyoruz. Ben 16 Nisan'dan sonra Borsamızın da çok iyi çıkışlar yakalayarak kısa zamanda 100 bin seviyesini geçeceğine inanıyorum. İnşallah onlar da olduğu zaman tabii ki düşünürüz. Elimizdeki bu şirketleri halkın hisse aldığı şirketler haline getirirsek, bunun bizim için önemli bir varlık olacağına inanıyoruz."



Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, enerjide yeni yatırımlar konusunda hiç durmayacaklarını vurguladı. Özdemir, şöyle devam etti: "Mevcut termik santrallerimizi son model hale getirdik. Hidrolik santraller birbiri arkasına geliyor. Kargı Barajı'nı bitirdik, bu ay sonuna kadar devreye alacağız. Arkasından Gürsöğüt'e başlıyoruz. Ayrıca, Siirt'teki Çetin Barajı var, başka yatırımcılar tarafından başlanılmış ama uzun zamandan beri ara verilmiş, onu devralma durumundayız. Güneş enerjisine devam ediyoruz. Jeotermale başladık. Bunun yanında rüzgar enerjisiyle de ilgileniyoruz. Yenilenebilir enerji kapsamında yeni projelere de yabancı ortakla beraber girmeye çalışacağız."

Elektrik dağıtım özelleştirmeleriyle ilgili farklı bölgelerde değişik ortaklıklar kurabileceklerini belirten Özdemir, "Balkan ülkeleri ve komşu ülkelerde görüşmelerimiz var. Afrika bu konuya girecek. Uzak Doğu'da da bunlar olacak. Onun için özelleştirmeler durmaz. Biz de ortaklıklar veya kendi başımıza bu çalışmaların içinde bulunacağız." diye konuştu.

Özdemir, "15 avro+KDV" olarak açıklanan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücretinin yüksek olduğu yorumlarına ilişkin soruya ise, "Bu tip projeler 14 yıllık bir finansman modeliyle ancak yapılabiliyor. Yani bugün temel atıyorsanız, 14 yıl içerisinde bu bulduğunuz finansmanı da yap-işlet-devret yatırımcısı olarak geri ödemeniz lazım. Oradan geriye geldiğiniz zaman bu ücretler ortaya çıkıyor. Pahalılık var mı? Evet. Belki ücretler biraz fazla ama başka türlü bir finansman modeli düşünülemiyor." yanıtını verdi.

