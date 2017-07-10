YURT İÇİ PİYASALAR SANAYİ ÜRETİMİ VERİSİNE ODAKLANDI

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, haber ve veri trafiğinin yoğun olduğu yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaparken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi takip edilecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve birçok Fed üyesinin konuşmalarının bulunduğu yeni haftada, küresel piyasaların yoğun veri gündemi ve jeopolitik gelişmeleri takip edeceği belirtiliyor. Analistler, G20 Zirvesi'nden çıkan, Suriye'nin bazı bölgelerine ilişkin ateşkes anlaşması ve Katar krizi ile ilgili gelişmelerin jeopolitik riskler açısından piyasaların gündeminde en üst sıralarda olacağını belirterek, bugün Çin'de açıklanan enflasyonun ardından hafta boyunca ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin de izleneceğini kaydetti.

Çin'de bugün açıklanan enflasyon verisi yıllık yüzde 1,5 ile beklentilere yakın arttı. Geçen hafta açıklanan veriler, genel olarak beklentilerden iyi gelerek, ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu görünüme işaret ederken, küresel piyasalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının desteklerinin yavaşlayacağı endişeleri hakim oldu. Söz konusu gelişmelerle özellikle tahvil faizlerinde yükselişler dikkati çekerken, pay piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi sonrası dolar endeksi yüzde 0,2 artarak 96'nın hemen üzerinde dengelendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,44, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,04 yükseldi.

Almanya'da geçen haftanın son işlem gününde açıklanan sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesiyle avro/dolar paritesi pozitif görünümünü sürdürürken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 yükseldi, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,14 geriledi.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilere yakın gelmesi ve Japonya'da makine siparişlerinin tahminlerin oldukça üzerinde artması sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,75 yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyretti.

Yurt içinde, geçen hafta içinde 101.416 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının negatif etkisiyle bu seviyede tutunamadı ve haftayı 100.084 puandan tamamladı. Cuma günü 3,6185'den günü tamamlayan dolar/TL, yeni haftada bankalararası piyasanın açılışında 3,61'in hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise yarından itibaren hareketlenecek veri trafiği ve Katar krizi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,62'nin altında kalması durumunda 3,55 seviyelerine kadar geri çekilebileceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinde ise 102.200 seviyesinin direnç, 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan, mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4,3, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 artması öngörülüyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 6,7 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 2,3 artmıştı.

Anadolu Haber Ajansı