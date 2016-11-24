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YURT İÇİ PİYASALAR PPK FAİZ KARARINA ODAKLANDI

24 Kasım 2016 Perşembe 11:44
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Küresel piyasalarda, yeniden yükselişe geçen dolar ve tahvil faizleri ile dalgalı bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler TCMB faiz kararında AA Finans'ın anketine katılan 22 ekonomistten 12'si yüzde 7,50 olan politika faizinde 25 baz puan artış olacağını öngörüyor.

YURT İÇİ PİYASALAR PPK FAİZ KARARINA ODAKLANDI
İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, yeniden yükselişe geçen dolar ve tahvil faizleri ile dalgalı bir seyir izlenirken, yurt içi piyasada gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararına çevrildi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam yayımlanan 1-2 Kasım tarihli toplantı tutanaklarında, "Üyelerin birçoğu, gelecek verilerin Komitenin hedeflerine yönelik ilerlemenin sürdüğünü göstermesi halinde, faiz artışına nispeten yakın zamanda gidilmesinin gayet uygun olacağı yönünde görüş bildirdi. Bazı üyeler, Komitenin son dönemdeki iletişiminin yakın zamanda faiz artırılmasıyla tutarlı olduğu ve kredibilitenin korunması için bir sonraki toplantıda faiz artılması gerektiğini savundu." ifadelerine yer verildi.

Fed yetkilileri arasında faiz artışına yönelik görüş ayrılıklarının önceki toplantılara kıyasla azaldığını yansıtan tutanakların yanı sıra ABD'de dün açıklanan güçlü dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güveni verileri de faiz artırımı bekleyenleri destekledi.

Gelişmeler sonrasında dolar ve tahvil faizlerinde yeniden yükseliş görülürken, dolar endeksi 101,91 ile Nisan 2003 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. New York borsasında ise Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,31 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,08 yükselişle rekor seviyeden kapanış gerçekleştirirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

ABD piyasalarında bugün Şükran Günü dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyecek.

Avrupa tarafında ise yükselen doların etkisiyle avro/dolar paritesi dünkü değer kayıplarını bugün de sürdürürken, bugün 1,0525 ile Nisan 2015'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar ve tahvil faizlerine ilişkin endişelerle Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,42, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. 

Analistler, ABD piyasalarının kapalı olduğu günde dolar ve tahvil faizlerinin seyrinin izleneceğini belirterek, Almanya'da 3. çeyrek büyüme, dış ticaret, iş dünyası güven endeksi ve Gfk tüketici güveni gibi önemli verilerin yanı sıra İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ile Avrupa Birliği Ekonomi ve Finans Komiseri Pierre Moscovici görüşmesi sonrasındaki açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

Asya tarafında ise ABD'de ekonomik verilerin dolara olan talebi artırmasıyla dolar/yen paritesi 112,974 ile 8 ayın en yüksek seviyesini görürken, yendeki zayıflamanın ihracatçı şirket hisselerini desteklemesi sonrasında Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artış kaydetti.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi doların TL karşısında yükseliş eğilimini sürdürmesiyle dün günü yüzde 1,02 düşüşle 75.036,90 puandan kapattı. Dolar/TL ise dün Fed toplantı tutanakları ve güçlü ABD verileri sonrasında rekorunu 3,4166'ya taşıdıktan sonra bugün 3,40'ın üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin yoğun olduğunu, yükselen dolar sonrasında bugünkü PPK toplantısının öneminin arttığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 74.500 puanın destek, 76.300 puanın ise direnç olarak izleneceğini dile getiriyor.

AA Finans'ın bugün gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketine katılan 22 ekonomistten 12'si, yüzde 7,50 olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) 25 baz puan artış olacağını öngörüyor. 10 ekonomist ise faizlerin sabit tutulacağını tahmin ediyor. TCMB, geçen ayki PPK toplantısında faiz oranlarını sabit tutmuştu. 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle;

10.00 Almanya, 3. çeyrek özel tüketim, kamu harcamaları, sermaye ve inşaat yatırımları

10.00 Almanya, 3. çeyrek büyüme, ihracat ve ithalat 

14.00 Türkiye, Merkez Bankası PPK toplantısı 

14.30 Türkiye, kasım iktisadi yönelim anketi ve reel kesim güven endeksi 

14.30 Türkiye, kasım imalat sanayi kapasite kullanım oranı 

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri 

12.00 Almanya, kasım IFO iş dünyası güven endeksi 

15.00 Almanya, aralık GFK tüketici güveni 


Anadolu Haber Ajansı
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