Yurt dışından para transferi SendUPT ile yarı yarıya ucuzluyor

Yeni nesil bankacılığın öncüsü Aktif Bank’ın iştiraki UPT, “SendUPT” hizmetiyle yurt dışından para transferinde yeni bir dönem başlatıyor. Yenilikçi bakış açısıyla inovatif çözümler sunan Aktif Bank, iştiraki UPT’nin yeni hizmeti SendUPT ile Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki yakınlarına hızlı, kolay ve ucuz para göndermesine imkân sağlıyor. Kullanıcılarının web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden eriştiği hizmet aracılığıyla gönderilen para, Türkiye’de PTT şubeleri dahil olmak üzere 10 bin noktadan çekilebiliyor. Hesaba, karta ya da isme gönderim yapan SendUPT, rakiplerine oranla yaklaşık yüzde 50 daha ucuz hizmet sağlıyor.

Dr. Serdar Sümer: İlk aşamada pazarın yüzde 10’una talibiz

Sadece Avrupa’da altı milyondan fazla Türk vatandaşının yaşadığına dikkat çeken Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, “Çözüm odaklı perspektifle Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın, Türkiye’deki yakınlarına para gönderme sorunu üzerine yoğunlaştık. Kullanıcılar, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden yaklaşık bir dakika gibi kısa bir sürede gönderim yapabiliyor. Üstelik gönderim yaklaşık yüzde 50 daha ucuza gerçekleşiyor” dedi. Sadece Almanya’dan Türkiye’ye bir yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık para transferi yapıldığını dile getiren Dr. Serdar Sümer, “UPT kurulduğu günden bu yana yenilikçi yaklaşımıyla alanında oyun kurucu bir rol üstlendi. Yeni hizmete sunduğumuz SendUPT ile şimdiden pazarın yüzde 10’una talibiz” ifadesini kullandı.

Serhan Kavi: Gönderimin her adımı izlenebiliyor

Avrupa’dan Türkiye’ye 100 Euro göndermek isteyen bir Türk vatandaşının daha önce yaklaşık 40 Euro masraf ödemek zorunda kaldığını, SendUPT ile bu bedelin 20 Euro’ya kadar düştüğünü ifade eden UPT Genel Müdürü Serhan Kavi ise “Teknolojinin her gün geliştiği günümüzde inovatif kimliğimizi kullanarak SendUPT hizmetini oluşturduk. Bu hizmetimiz ile Avrupa’daki vatandaşlarımız daha hızlı, daha kolay ve daha ucuz bir şekilde Türkiye’ye para gönderebilecek. İş ortaklarımız aracılığıyla oluşturduğumuz ekosistem bize yüzde 50 oranında daha ucuz hizmet verme şansı tanıyor” dedi. UPT olarak yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 200 ülkede, 400 bin noktada hizmet verdiklerini ve banka şubelerinin bile olmadığı bölgelere SendUPT ile para transferi yapılabildiğini dile getiren Kavi, “Türkiye’deki 4 bin 750 PTT şubesi dahil olmak üzere 10 bin noktadan çekim yapılabiliyor” diye konuştu.