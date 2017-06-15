YURT DIŞINDA LİSE EĞİTİMİ 18 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Türkiye'de özel okul ücretlerinin yüksekliği, velileri yurt dışında da arayışa yöneltiyor.

Türkiye'de yüzde 20'ye varan artışlarla 113 bin liraya kadar dayanan liselerin yıllık maliyeti, yurt dışında da 18 bin dolardan başlayıp 120 bin dolara kadar çıkıyor.

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Koordinatörü Aslıhan Özenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki özel okul ücretlerinin yüksekliğinin velilerin yurt dışı alternatifleri düşünmesine sebep olduğunu söyledi.

Özenç, "Kanada'daki devlet okullarında öğrenciler, yüksek akademik standartlara sahip eğitimi, konaklama, yemek ve sigorta dahil bir yıllık tüm masrafları Türkiye'deki birçok özel okulun ücretine yakın bir ücrette alabiliyor." dedi.

Özenç, Türkiye'deki orta öğretim müfredatının sıkça değiştirilmesi ve sınav sisteminin velilerde yarattığı memnuniyetsizliğin de yurt dışına lise seviyesinde giden öğrenci sayısında artışa neden olduğunu söyledi.

- "Veliler, çocuklarının dünya vatandaşı olarak yetişmesini istiyor"

Aslıhan Özenç, velilerin, çocuklarının hayatlarının ilerleyen dönemlerinde dünyanın istedikleri yerinde hayatlarını sürdürebilecek donanımda, dünya vatandaşı olarak yetişmesini istediğini ifade ederek, iletişim ve ulaşım alanlarındaki kolaylıkların da velilerin çocuklarını daha rahat yurt dışına göndermesini sağladığını kaydetti.

Uluslararası lise eğitiminin, yurt dışında üniversite eğitiminde bazı avantajlar sağladığını dile getiren Özenç, şöyle devam etti:

"Öğrenci bulunduğu ülkedeki eğitim sistemine, kültüre, sosyal alışkanlıklara alışırken, İngilizcesini de ileri bir seviyeye taşır. Eğitim almak istediği ülkedeki üniversite sistemi ile uyumlu bir lise sisteminden çıkarak sene kaybetmeden yüksek öğrenimine başlar. Lise eğitimi sırasında üniversite hayatında kendisi için gerekli olacak araştırma yöntemleri, ileri düzey yazma teknikleri gibi akademik beceri kazanır. Ders programını üniversitede eğitim almak istediği alana göre şekillendirebilir, lisans düzeyinde dersler alabilir. Üniversite başvuruları için gereken sınavlara en iyi şekilde hazırlanır."

- "Öğrencilerin sorumluluk alarak olgunluk kazanmasına yardımcı oluyor"

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Koordinatörü Özenç, yurt dışında lise eğitimi almak isteyen öğrencilerin, bu sürece hem akademik hem de kişisel olarak hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Özenç, seçenekler oluşturulurken, öğrencinin üniversitede hangi dalda eğitim almak istediği, ilgilendiği sanat ya da spor branşları, hobiler, lokasyon, konaklama ya da kampüsle ilgili tercihler, İngilizce seviyesi, eğitim dışı etkinlikler ve bütçenin göz önünde bulundurulduğunu bildirdi.

Yurt dışında lise eğitimi planlanan yıllardan önce, kısa süreli yaz okulu programlarının öğrenciye hem aileden ayrı kalma, sorumluluk alma ve yurt dışında yaşama deneyimi kazandıracağını hem de İngilizcesini yeterli seviyeye getirmesine yardımcı olacağını anlatan Özenç, yurt dışında lise eğitiminin her şeyden önce öğrencilerin daha erken yaşta sorumluluk alarak olgunluk kazanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Bu öğrencilerin İngilizce seviyelerinin en iyi şekilde geliştiğini ifade eden Özenç, "Sonrasında üniversite eğitimlerini de yurt dışında almak isteyen öğrenciler, bulundukları ülkenin eğitim sistemi içerisinde en doğru şekilde lise yıllarından itibaren çok kültürlü, çok uluslu bir ortamda sosyal donanım kazanmış olur." dedi.

Yurt dışındaki orta öğretim kurumlarında öğrencilerin diğer alanlardaki gelişimlerine, çok yönlülüğüne de önem verildiğini belirten Özenç, "Öğrencilere, entelektüel altyapısını geliştirecek, kültürel zenginliği artıracak faaliyetler, kariyer aktiviteleri, sosyal sorumluluk projelerinde yer alma fırsatları, uygulanabilir eğitim için gerekli olan laboratuvar, atölye ve diğer yaratıcı ortamlar sunularak eğitimleri daha verimli hale getirilir." diye konuştu.

- "İngiltere, Kanada ve Amerika en çok tercih edilen ülkeler"

Aslıhan Özenç, yurt dışında lise eğitimi almak isteyen bir kişinin ara sınıflardan da okula başlayabileceğini bildirdi.

Lise eğitiminin tamamını yurt dışında alan öğrencilerin 2013-2014'te yapılan düzenleme ile herhangi bir sınava girmeden üniversitelere başvuru yapabildiğini, kabul kriterlerini sağlamaları halinde bölüme kabul edildiklerini hatırlatan Özenç, kabul kriterlerini üniversitelerin belirlediğini söyledi.

Lise eğitiminde özellikle İngilizce konuşulan ülkelerin ön plana çıktığına işaret eden Özenç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İngiltere, Kanada ve Amerika en çok tercih edilen ülkeler arasında. Bu ülkeler aynı zamanda akademik çeşitliliğin en fazla olduğu, yüksek öğrenimde de da uluslararası alanda lider konumda olan ülkeler. Kampüslerde uluslararası öğrenci oranlarının yüksek olması, yabancı öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmaktadır. Genel olarak yüksek eğitim standartları, güvenli çevre, 18 yaş altı öğrencilerin güvenlik ve bakımları konusunda yerleşmiş standartlar, uluslararası tanınırlığı olan lise diplomaları tercih sebeplerinin başında gelmektedir."

- "(Lise fiyatları) Amerika'da 25 bin ila 55 bin dolar arasında değişiyor"

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Koordinatörü Özenç, yurt dışında lise eğitiminin bedelinin 18 bin dolardan başlayıp 120 bin dolara kadar çıktığını belirterek, "Elit ve köklü yatılı okul geleneğini temsil eden İngiltere ve İsviçre gibi ülkeler, maliyetlerin en yüksek olduğu seçenekler." dedi.

Ülkelere göre yıllık eğitim ve yatılı kalma bedellerinin farklılık gösterdiğini kaydeden Özenç, İngiltere'de yıllık toplam maliyetin 20 bin ila 40 bin sterlin, İsviçre'de ise 80 bin ila 130 bin İsviçre frangı arasında değiştiğini bildirdi.

Özenç, "Kanada özellikle makul maliyetli devlet okulları ile orta gelir grubundaki aileler için de erişilebilir bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Fiyatlar, Kanada'da 25 bin ila 45 bin Kanada doları arasında farklılık gösteriyor. Amerika'da ise 25 bin ila 55 bin dolar arasında değişiyor." şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı