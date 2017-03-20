“YURT DIŞINA VE ANADOLU'YA AÇILACAĞIZ“

BURSA (AA) - Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, gayrimenkul sektörüne ve yabancılara konut satışına yönelik getirilen düzenlemelerin Türk ekonomisine de olumlu katkısının olacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemde bunların olumlu sonuçlarını alacağız. Yurt dışı ziyaretlerimizde yansımalarını görüyoruz." dedi.

Ağaoğlu, Uludağ'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Geçen yıl burada 'Hayatımın hiçbir döneminde iş yapmak bu kadar zor olmadı' demiştiniz ve bürokrasiden şikayet etmiştiniz. Üzerinden 15 Temmuz süreci geçti. Bürokraside yoğun bir değişim oldu. Bugün de aynı şeyleri söylüyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Ağaoğlu, 50 senedir inşaat sektörünün içinde olduğunu hatırlattı.

Hayatında zor zamanlar geçirdiğini anlatan Ağaoğlu, ancak bir yıl öncesi dönemdeki bürokrasinin önüne çıkardığı zorlukları hiçbir zaman yaşamadığını aktardı.

Ağaoğlu, geçen yılki serzenişinin doğru olduğunun 15 Temmuz darbe girişimi sonrası daha iyi görüldüğünü kaydederek, bu darbe girişiminden sonra görevden alınmalarla bazı şeylerin değiştiğini, siyasi yetkililerin özellikle yatırımların önündeki bürokratik engelleri kaldırmak için çaba gösterdiğini, ancak henüz istenilen seviyeye ulaşılamadığını anlattı.

Bu sıkıntılara rağmen inşaat ve enerjide hamlelerinin devam ettiğini dile getiren Ağaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl enerji yatırımlarımıza da devam ettik. Enerjide bürokrasinin sadece anası değil danası da var. Ona rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz. Ülke bizim. Bürokratik engelleri aşarsak inşaatta da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bürokrasinin bir kısmı temizlendi ama daha belediyeler, siyasiler ayağı duruyor. Daha gideceğimiz çok yol olduğunu düşünüyorum. Ama biz neticede iş adamıyız. Zorluklar bizi yıldıramaz. Önümüzde duvar da olsa onu aşmaya, yıkmaya çalışıyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz, yatırımlarımıza devam edeceğiz."

- "Sektöre yönelik düzenlemeler çok olumlu"

Ağaoğlu, hükümetin inşaat ve gayrimenkul sektörüne yönelik getirdiği düzenlemeler, vergi indirimleri ve yabancılara satışta getirilen teşviklere ilişkin bir soru üzerine, Mütekabiliyet Yasası sonrası 2012'den beri yabancılara konut, gayrimenkul satışında ciddi artış sağlandığını anımsattı.

Gayrimenkul sektörüne yönelik düzenlemelerde Türkiye için geç kaldığını dile getiren Ağaoğlu, Batı'daki ülkelerin çoğunun yabancıya mülk satarak kaynak sağladığını ve ülkeyi kalkındırdığını aktardı.

Ağaoğlu, Londra'nın yüzde 16'sının yabancıların olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki malı yabancılara satarak ülkede yüzde 100 kalan bir kaynak yaratıyorsunuz. Ülkenin en büyük sorunu cari açık. Dövizin de en kalıcı olduğu alan yabancıya konut satışı. Getirilen teşviklerin, vatandaşlık hakkı gibi düzenlemelerin gayrimenkul sektörüne ve ekonomimize çok olumlu katkısı oldu ve olacak. Yabancıya KDV istisnası getirildi. Dünyada bunlar uygulanan modellerdi. Türkiye'de de gelmesi son derece isabetli oldu. Önümüzdeki dönemde bunların olumlu sonuçlarını alacağız. Yurt dışı ziyaretlerimizde bunların yansımalarını görüyoruz. Yabancılar yatırım yapmak için istekliler ancak biraz daha istikrarı görmek istiyorlar. Türkiye'nin stabil olmasını bekliyorlar."

Ağaoğlu, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yaptıkları ziyarette 400'ün üzerinde iş adamı ile konuştuklarını belirterek, bunların Türkiye'ye yatırım yapma konusunda istekli olduklarını gördüklerini bildirdi.

Ali Ağaoğlu, "Türkiye'ye yatırım yapma konusunda son derece istekliler. Ben ileriki yıllarda Türkiye'ye Orta Doğu'dan gelecek sermayenin çok daha artacağına inanıyorum." diye konuştu.

- "Yurt dışına ve Anadolu'ya açılacağız"

Ağaoğlu, markayı yurt dışına taşıma projelerinin bulunduğunu belirterek, Orta Doğu'dan, Asya tarafından markalarının taşınması konusunda talepler bulunduğunu, bu durumun sene sonunda netleşebileceğini bildirdi.

Bu teklifler için henüz tam hazır olmadıklarını dile getiren Ağaoğlu, kurum içi çalışmalarını sürdürdüklerini, kadrolarına profesyonel takviyeleri sürdürdüklerini kaydetti.

Ağaoğlu, Bursa'da yatırım yapıp yapmayacaklarına ilişkin bir soru üzerine, Anadolu'ya açılma projeleri olduğunu, bir iki ilde çalışmaları sürdürdüklerini, ilk projeyi Trabzon'da yapmak istediklerini söyledi.

Bursa'nın Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olduğunu ifade eden Ağaoğlu, burada konut yapabileceklerini bildirdi.





- "Orman kanunu ile turizm bölgesi yönetilemez"

Ağaoğlu, Uludağ'da birinci bölgedeki otelinin kapalı olduğunun hatırlatılması üzerine, Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden olan Uludağ'da bazı sorunların yaşandığını söyledi.

Uludağ için "kayak merkezi" denildiğini ancak birinci bölgenin Orman ve Su İşleri Bakanlığına, ikinci bölgenin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olduğunu dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Burası kayak merkezi ise kayak merkezi için ne gerekiyorsa o yapılmalı. Palandöken, Erciyes gibi yerlerde çok güzel yatırımlar yapılıyor. Hem de devlet tarafından. Biz Uludağ'a devletin yatırım yapmasını istemiyoruz. Biz Ağaoğlu olarak bugüne kadar Uludağ'a 100 milyon dolar yatırım yaptık. Birinci bölgede oteller boş şimdi köpekler geziyor Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın imar planı yüzünden.

Bu işin bir de sosyal boyutu var. Bugün gerçekten Uludağ'ın eteklerinde bir sürü köy var. Gidin o köylere Doğu'daki köylerden çok daha geri durumda insanların durumu. Otelimizde çalışan insanların yüzde 60'ı, yüzde 80'i bu civardaki köylerdendi. Burası civar köylerde çalışan insanlara iş ve aş kapısı. Burasını Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kanunu ile idare edersen olmaz."

Ağaoğlu, Uludağ'ın birinci bölgesinin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na veya Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanması gerektiğini vurguladı.





- "Gayrimenkul sertifikası tasarruf oranı ve ekonomi için önemli"

Ağaoğlu, gayrimenkul sertifikasına ilişkin bir soruya karşılık, konutun finansmanında ürün çeşitliliğinin bulunmadığını belirterek, bunun artırılmaya çalışıldığını bildirdi.

Türkiye'nin tasarruf oranının düşük olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Bu sertifika insanları tasarrufa yönlendiren, belli bir miktara gelince de yatırıma dönüşecek bir ürün. Sadece konut sektörü açısından değil genel ekonomi açısından da son derece önemli. Tasarruf miktarını da artıracak." ifadelerini kullandı.









- "Finans Merkezi'nde ciddi atağa geçildi"

Ağaoğlu, bu sene belediyeleri aşmaları halinde 3-4 projeye başlayabileceklerini kaydederek, arazi stoklarının fazla olduğunu, Anadolu yakasında 2 projeye başlamak istediklerini, bunların birisinin de Çekmeköy'de olduğunu anlattı.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin (İFM) yapımının devam ettiğini belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye olarak dünyanın en büyük 17'inci ekonomisiyiz. Ancak finans pazarında 71'inci sıradayız. İFM bence çok stratejik ve iyi bir karar. Ancak biraz gecikti. İlk olarak hedef 2017'ydi. Şu anda 2021. Orada alt yapıyı biz yaptık. Binalarımızın kabaları bitti. Orada yatırımımız çok fazla. Kamu bankalarının yapımı biraz gecikti ancak son dönemde ciddi bir atağa geçildi. Kamu bankalarının yapımı hızlandı.

Şimdi yasal düzenlemelerin de yapılması lazım. Bu konuda hükümette ciddi bir gayret ve istek var. Ancak araya giren referandum gibi konular nedeniyle yasal düzenlemeler gecikti ama ben yakında yapılacağını düşünüyorum."





- "Yaşlı bakım merkezi projemizi hayata geçireceğiz"

Ağaoğlu, Emlak Konut GYO önderliğinde başlayan konut kampanyasının satışları hareketlendirdiğini belirterek, burada müteahhitlerin bankalar ile iş birliği yaparak karlarından feragat ettiğini ve faizlerin düşmesini sağladığını söyledi.

İnsanların ev alma düşüncesinin her zaman olduğunun bu kampanya ile ortaya daha net çıktığını dile getiren Ağaoğlu, şu anda toplam konut stokunun 15 milyonunda sıkıntı olduğunu, 10 senelik periyotta 7-7,5 milyon konutun yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Ağaoğlu, Bodrum'da yaşlı bakım merkezine yönelik bir projelerinin olduğunu hatırlatarak, ilerleyen günlerde hayata geçireceklerini bildirdi.

İran'a girme fikirlerinin hala olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Temkinliyiz ama araştırmalarımız devam ediyor. Sadece inşaat değil enerji konusunda da ilgimiz devam ediyor İran'a." dedi.

Ağaoğlu, üniversite projesine ilişkin arazilerinin hazır olduğunu belirterek, 2018'e yetiştirmeyi hedeflediklerini, yerleşkelerin birisinin Ataşehir'de birisinin Maslak'ta olacağı bilgisini verdi.

Enerjide yatırımlarının devam ettiğini dile getiren Ağaoğlu, temmuz ayında Yalova'da rüzgar enerjisi santralini devreye alacaklarını, Balıkesir'deki rüzgar enerji santralinin sene sonunda devreye gireceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı