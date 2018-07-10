YURT DIŞINA İLK KEZ ÇIKACAKLAR İÇİN 10 ALTIN TAVSİYE

Kalacağınız Yeri Önceden Ayarlayın

Yurt dışına gidildiği zaman ihtiyaçların başında konaklama yer almaktadır. Bu nedenle konaklamayı gitmeden halletmek, çok büyük avantaj sağlayacaktır. Avrupa’daki birçok ülkede otellerin yanı sıra hosteller de bulunmaktadır. İnternet üzerinden araştırmalar yaptığınızda, kendinize uygun hostellerde yer ayırmanın oldukça kolay olduğunu göreceksiniz.

Pasaport ve Vize İşlemleri

Yurt dışına çıkmadan aylar önce pasaport ve vize işlemlerini halletmenizde fayda var. Pasaport işlemleri bir nevi kolaydır, fakat bazı ülkeler için vize işlemleri sıkıntılı olabilmektedir. Bu nedenle vize işlemlerinin önceden halledilmeye başlanması, yurt dışı gidiş tarihinizi kaçırmamanız adına size fayda sağlayacaktır. Özellikle vize işlemi için uçak biletiniz, kalacağınız yer gibi bilgiler istendiği için başvuru yapmadan önce tüm hazırlıklarınızı tamamlamış olmanız işlerinizi kolaylaştırır.

Biletinizi Aylar Öncesinden Alın

Biletinizi aylar öncesinden almak, hem promosyonlardan yararlanmanızı sağlayacak hem de bu işle son dakika uğraşmamanız için size fayda sağlayacaktır. Vize için başvurunuz sırasında da tatiliniz için ayırdığınız sürenin netliğini gösterme açısından biletinizi erken almak yararlı bir durumdur.

Götürülecek Eşyalar Listesi

Yurt dışında uzun veya kısa süreli seyahatlerde, mutlaka götüreceğiniz eşyaların listesini erkenden yapmaya başlayın. Son anda sizin için değerli eşyaları arayarak gerilmek istemezsiniz. Ayrıca bu eşyaları oradayken temin etmek mümkün olmayabilir. Temin etseniz bile masraflı olması yüksek bir ihtimaldir.

Uzun Süreli Seyahatler İçin Mobil Operatör Seçimi

Gideceğiniz ülkede bulunan mobil operatörler arasında araştırma yaparak, bu operatörler arasından en uygun hizmet vereni seçmeli ve oraya gider gitmez bir hat çıkarmalısınız. Böylece hem yakınlarınızın size ulaşmasını sağlamış hem de internetsiz kalmamış olursunuz. Bilmediğiniz yerleri gezerken internet işleri gerçekten kolaylaştırıyor.

Bir Miktar Yedek Para

Yurtdışına zaten bir miktar parayla çıkacaksınızdır. Ancak olası sorunlara karşın mutlaka yanınızda bir miktar fazladan para bulunmalıdır. Bu parayı götürdüğünüzde unutmanız ve son ana kadar saklamanız, büyük sorunlardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Parayı saklamak için de banka ya da cüzdan yerine hem sürekli yanınızda olacak hem de çok göz önünde bulunmayacak bir şey seçin.

Kaldığınız Otel veya Pansiyona Dair Bilgiler

Yurt dışında gitmiş olduğunuz ülkeyi keşfe çıkarken, kaldığınız otelin ya da pansiyonun mutlaka iletişim bilgilerini ve konum bilgilerini bir yere kaydedin ya da yanınızda bulundurun. Aksi halde yurt dışında kaybolmanız durumunda çok zor anlar yaşamanız olağan bir durumdur.

Her Gittiğiniz Yere Şarj Aletinizi Götürün

Telefonunuzun modeli ne olursa olsun, gittiğiniz her yere mutlaka şarj aletinizi hatta mümkünse powerbank götürün. Gittiğiniz yerde şarjınız bitebilir ve şarj aleti bulmanız pek mümkün olmayabilir. Bu tür durumlara karşı bunların yanınızda olması hayat kurtarır.

Restoranları Araştırın ve Kaldığınız Yerden Bu Konuda Bilgi Alın

Yurt dışına çıktığınız zaman farklı damak tatları ile karşılaşmanız söz konusu olacak. Bu nedenle kaldığınız yerden iyi ve uygun fiyatlı restoranlar hakkında bilgi alın, bu doğrultuda restoran tercihlerinizi yapın. Hatta gitmeden önce araştırmalar yapmaya başlayın.

Alışveriş Yaparken Sürekli Pazarlık Edin

Ülke fark etmeksizin, yurt dışında bir ürünü değerinden çok çok fazla fiyatlara turistlere satma gibi bir durum söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durum karşısında mutlaka karşınızdaki satıcıyla pazarlık yapın ve pazarlık konusunda mutlak suretle ısrarcı olun. Bununla birlikte ürüne karşı çok istekli gibi bir profil sergilemeyin.