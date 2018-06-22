Yurt dışına açılan Türk firmaları ihracatı yüzde 18.5 artırdı

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ) projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.5 artmasında önemli rol oynadı. 2018 Ocak - Nisan döneminde ihracat 1,49 milyar dolara yükselirken, ithalat oranında yüzde 22’lik düşüş gözlendi.

Rakamlarla ihracattaki artış



2018 Ocak - Nisan döneminde sektör ihracatı bir önceki yıl aynı döneme göre (2017 yılında 1,26 milyar dolar) %18,50 artarak 1,49 milyar USD olarak gerçekleşti.

2018 Nisan ayı ihracatı bir önceki yıla kıyasla %17,65 artarak 397 milyon dolar oldu. (2017 Nisan - 384 milyon dolar)

Sektör ithalatı 2016 yılında bir önceki yıla göre %22 düşerek 1,34 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılında ise %3,20 düşerek 1,29 milyar dolar olmuştur.

Türkiye, Dünya Mutfak Sektörü ihracatından yaklaşık %2,0 pay alarak 9. Sıraya yükseldi.

Dünya Mutfak Sektörü ticaret hacmi 2017 yılında 211 milyar dolar oldu.

Sektör birim ihraç fiyatı 2017 yılında bir önceki yıla göre %0,77 oranında artış göstermiştir. 2014: 4,11 dolar/Kg - 2015: 3,72 dolar/Kg - 2016: 3,43 dolar/Kg (2015-2016 için %7 düşüş) - 2017 Ocak-Aralık: 3,46 dolar/Kg

57 şirketle 281 ikili iş görüşmesi yapıldı

Mevcut UR-GE kümesi ile güçlerini birleştiren TUSİD, endüstriyel mutfak sektöründe ulaşılması zor pazarlara yönelik çalışmayı ve ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarını Mart 2016 tarihinden bu yana sürdürüyor.

TUSİD ve İDDMİB - İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği işbirliğiyle yürütülen, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın UR-GE kapsamında projelendirilen Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı’nın, 2017 yılında Güney Afrika ve İngiltere’de yapılan yurt dışı pazarlama faaliyeti bu yıl 26 Şubat-1 Mart 2018 tarihleri arasında Fas’ta gerçekleştirildi. Bu organizasyona, heyette bulunan 17 firmadan 25 temsilci katıldı. Katılımcı firmalar, 57 farklı şirketle 281 ikili iş görüşmesi yaptı. Bu görüşmeler büyük bir oranda olumlu sonuçlandı.



Hedefte Latin Amerika var

TUSİD, şimdi rotasını Latin Amerika ülkelerinden Şili ve Meksika’ya çevirdi. Türk firmalar, 26 Ağustos - 3 Eylül 2018 tarihleri arasında bu ülkelerde B2B görüşmeler ve özel ziyaretler gerçekleştirecek. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı projesi kapsamında 5. heyet faaliyeti de 01 - 06 Ekim 2018 tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek. İkili iş görüşmelerinin Paris ve Lyon'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gürkaynak, endüstriyel mutfak ihracatçısı Türk firmaların UR-GE projesi ile global pazarlara açılabildiklerini ve ihracatlarını geliştirebildiklerini vurguladı. Gürkaynak, “2016 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini toplamaya başladık. Rakamlar da bunu doğruluyor. İhracatta önemli bir artış oranı ortaya konurken, ithalat noktasında da düşüş kaydetmeyi başardık. Önümüzdeki yıllarda düzenlenecek milli katılımlı fuar organizasyonlarıyla ve kurulması muhtemel olan Türkiye Ticaret Merkezleri ile birlikte Türkiye’nin global pazardaki konumunun yükseleceğini öngörüyoruz” dedi.