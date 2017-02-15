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Yük taşıma işlerine KDV istisnası

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:30
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Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihracat amaçlı yük taşıma işleri de KDV'den müstesna tutulacak

Yük taşıma işlerine KDV istisnası
ANKARA (AA) - Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihracat amaçlı yük taşıma işlerine katma değer vergisi (KDV) istisnası getirildi.

Maliye Bakanlığının "KDV Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecek kurumlar listesine dahil edildi. 

Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak. İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için iş gücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanmayacak.

Serbest bölgelerde verilen hizmetlerin yanı sıra bu bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri de KDV'den müstesna tutulacak. Söz konusu istisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri girecek. İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurt içinden serbest bölgeye verilen hizmetlerle serbest bölgeden yurt içine yönelik olarak verilen hizmetler KDV'ye tabi olacak. 

- Konut teslimleri

Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen KDV'nin beyan edilip ödenmesi gerekecek.

Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacak. 150 metrekarenin altındaki konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, eviye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilebilecek.

- İndirimli orana tabi işlemler

Faturanın alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilecek.

Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu vergilerin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV'nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla, ödenen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün olacak.

Teminat veya Yeminli Mali Müşavirler raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi halinde iade talepleri vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecek.


Anadolu Haber Ajansı
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