YILIN İLK 2 AYINDA 155 BİN SENET PROTESTO EDİLDİ

İSTANBUL (AA) - Bu yılın ilk 2 ayında 2,2 milyar TL tutarında 155 bin adet senet protesto edildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2017 yılının ilk 2 ayında 155 bin adet senet protesto edilirken, bu senetlerin toplam parasal tutarı 2,2 milyar TL oldu. Protesto edilen senet adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4, senet tutarı ise yüzde 31 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29'unu İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul'u yüzde 9 ile Kocaeli, yüzde 8 ile Ankara, yüzde 5 ile İzmir ve yüzde 5 ile Antalya izledi.

Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Siirt, Bayburt ve Tunceli oldu.

Anadolu Haber Ajansı