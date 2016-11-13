banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

"YILDA 4-4,5 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

13 Kasım 2016 Pazar 23:18
Bu haber 703 kez okundu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: İnşaatın yüzde 25'i tamamladı. Hedefimiz önümüzdeki yılın mayıs ayının sonu veya haziran ayının başı gibi burayı İstanbul'a kazandırmak.

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mahmutbey gişelerinde trafiği yüzde 30 azaltması beklenen serbest geçiş sisteminin 20 Kasım'da hayata geçeceğini söyledi.

Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaat alanında yaptığı incelemeler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve onun bağlantısındaki otoyolu açtıktan sonra Mahmutbey'de ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanmaya başladığını kaydederek, İstanbulluların bu konuda muzdarip olduğunu bildirdi. Yaklaşık 1,5 ay önce kasım sonu, aralık başına kadar Mahmutbey gişelerine serbest geçiş sistemini getirerek böylece trafiği yaklaşık yüzde 30 rahatlatacakları sözünü verdiklerini dile getiren Arslan, "Bugün sizin aracılığınızla belirtmek isterim ki 20 Kasım'da, yani tam bir hafta sonra, inşallah Mahmutbey gişelerini serbest geçiş sistemine kavuşturarak gişeleri ortadan kaldıracağız" diye konuştu. Arslan, gişelerin olduğu yere gelen araçların yavaşlamasına gerek kalmayacağını ifade ederek, OGS ve HGS gişelerine girmek için yaşanan karmaşanın da önüne geçileceğini vurguladı. Bakan Arslan,  20 Kasım'da Mahmutbey gişelerini kaldırıp serbest geçiş sistemini başlatacaklarını yineleyerek, burada Karayolları Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü ve ekiplerin İstanbulluların problemlerini çözmek adına olağanüstü çalıştığını bildirdi.  

"Yılda 4-4,5 milyon turist bekliyoruz"
Bakan Arslan, bugünkü ziyaretlerinde Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin üstlenici firmasından bilgi aldıklarını belirterek, "Çamlıca'daki görüntü kirliliği ortadan kaldırmak, çelik direklerin üzerindeki vericileri bir yerde toplamak ve betonarme bir kule üzerinde hepsini toplamak, İstanbul'un silüetine katkı koyacak yeni bir inşaattan bahsediyoruz." dedi. Kulenin 365 metre olacağını ve 160. metrelerinde 2 seyir terası, 170. metrelerinde restoranlar olacağını dile getiren Arslan inşaatın toplam 49 kattan oluşacağını, İstanbul'un silüetine katkı sağlayacaklarını, şehre gelen turistlerin buradaki seyir terasını kullanarak İstanbul'u tek bir noktadan izleyebileceğini anlattı. Arslan, günde 10 ile 15 bin arasında olmak üzere buraya yılda 4-4,5 milyon turist çekmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Ama asıl hedefimiz bu proje ile bütün tv ve radyo vericilerinin bir noktada toplandığı ve yayın yaptığı, Çamlıca'nın görüntü kirliliğinden kurtarıldığı bir sistemi kazandırmış olmak." diye konuştu. İnşaatın yüzde 25'inin tamamladığını aktaran Arslan, binanın 21 metrelik en zor bölüm olan temel kısmının bitirildiğini söyledi. Arslan, "İnşaatın ilerleme hızı memnuniyet verici. Hedefimiz önümüzdeki yılın mayıs ayının sonu veya haziran ayının başı gibi burayı İstanbul'a kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.