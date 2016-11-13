"YILDA 4-4,5 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

"Yılda 4-4,5 milyon turist bekliyoruz"
Bakan Arslan, bugünkü ziyaretlerinde Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin üstlenici firmasından bilgi aldıklarını belirterek, "Çamlıca'daki görüntü kirliliği ortadan kaldırmak, çelik direklerin üzerindeki vericileri bir yerde toplamak ve betonarme bir kule üzerinde hepsini toplamak, İstanbul'un silüetine katkı koyacak yeni bir inşaattan bahsediyoruz." dedi. Kulenin 365 metre olacağını ve 160. metrelerinde 2 seyir terası, 170. metrelerinde restoranlar olacağını dile getiren Arslan inşaatın toplam 49 kattan oluşacağını, İstanbul'un silüetine katkı sağlayacaklarını, şehre gelen turistlerin buradaki seyir terasını kullanarak İstanbul'u tek bir noktadan izleyebileceğini anlattı. Arslan, günde 10 ile 15 bin arasında olmak üzere buraya yılda 4-4,5 milyon turist çekmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Ama asıl hedefimiz bu proje ile bütün tv ve radyo vericilerinin bir noktada toplandığı ve yayın yaptığı, Çamlıca'nın görüntü kirliliğinden kurtarıldığı bir sistemi kazandırmış olmak." diye konuştu. İnşaatın yüzde 25'inin tamamladığını aktaran Arslan, binanın 21 metrelik en zor bölüm olan temel kısmının bitirildiğini söyledi. Arslan, "İnşaatın ilerleme hızı memnuniyet verici. Hedefimiz önümüzdeki yılın mayıs ayının sonu veya haziran ayının başı gibi burayı İstanbul'a kazandırmak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Haber Ajansı
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