"YILDA 4-4,5 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mahmutbey gişelerinde trafiği yüzde 30 azaltması beklenen serbest geçiş sisteminin 20 Kasım'da hayata geçeceğini söyledi.

Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaat alanında yaptığı incelemeler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve onun bağlantısındaki otoyolu açtıktan sonra Mahmutbey'de ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanmaya başladığını kaydederek, İstanbulluların bu konuda muzdarip olduğunu bildirdi. Yaklaşık 1,5 ay önce kasım sonu, aralık başına kadar Mahmutbey gişelerine serbest geçiş sistemini getirerek böylece trafiği yaklaşık yüzde 30 rahatlatacakları sözünü verdiklerini dile getiren Arslan, "Bugün sizin aracılığınızla belirtmek isterim ki 20 Kasım'da, yani tam bir hafta sonra, inşallah Mahmutbey gişelerini serbest geçiş sistemine kavuşturarak gişeleri ortadan kaldıracağız" diye konuştu. Arslan, gişelerin olduğu yere gelen araçların yavaşlamasına gerek kalmayacağını ifade ederek, OGS ve HGS gişelerine girmek için yaşanan karmaşanın da önüne geçileceğini vurguladı. Bakan Arslan, 20 Kasım'da Mahmutbey gişelerini kaldırıp serbest geçiş sistemini başlatacaklarını yineleyerek, burada Karayolları Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü ve ekiplerin İstanbulluların problemlerini çözmek adına olağanüstü çalıştığını bildirdi.



"Yılda 4-4,5 milyon turist bekliyoruz"

Bakan Arslan, bugünkü ziyaretlerinde Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin üstlenici firmasından bilgi aldıklarını belirterek, "Çamlıca'daki görüntü kirliliği ortadan kaldırmak, çelik direklerin üzerindeki vericileri bir yerde toplamak ve betonarme bir kule üzerinde hepsini toplamak, İstanbul'un silüetine katkı koyacak yeni bir inşaattan bahsediyoruz." dedi. Kulenin 365 metre olacağını ve 160. metrelerinde 2 seyir terası, 170. metrelerinde restoranlar olacağını dile getiren Arslan inşaatın toplam 49 kattan oluşacağını, İstanbul'un silüetine katkı sağlayacaklarını, şehre gelen turistlerin buradaki seyir terasını kullanarak İstanbul'u tek bir noktadan izleyebileceğini anlattı. Arslan, günde 10 ile 15 bin arasında olmak üzere buraya yılda 4-4,5 milyon turist çekmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Ama asıl hedefimiz bu proje ile bütün tv ve radyo vericilerinin bir noktada toplandığı ve yayın yaptığı, Çamlıca'nın görüntü kirliliğinden kurtarıldığı bir sistemi kazandırmış olmak." diye konuştu. İnşaatın yüzde 25'inin tamamladığını aktaran Arslan, binanın 21 metrelik en zor bölüm olan temel kısmının bitirildiğini söyledi. Arslan, "İnşaatın ilerleme hızı memnuniyet verici. Hedefimiz önümüzdeki yılın mayıs ayının sonu veya haziran ayının başı gibi burayı İstanbul'a kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı