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Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

MB Başkanı Çetinkaya'nın yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 14,6 olarak kaldı. Çetinkaya, son faiz toplantısına işaret ederek "Karar metnindeki değişiklik kısa vadeli bir sinyal değil" derken, rezervdeki dalgalanmanın istisnai olmadığını vurguladı.

Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

MB Başkanı Çetinkaya'nın yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 14,6 olarak kaldı. Çetinkaya, son faiz toplantısına işaret ederek "Karar metnindeki değişiklik kısa vadeli bir sinyal değil" derken, rezervdeki dalgalanmanın istisnai olmadığını vurguladı.

30 Nisan 2019 Salı 14:38
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Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporunu açıkladı. Başkan Çetinkaya, 2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini açıkladı. MB Başkanı Çetinkaya, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2 gerçekleşeceğini tahmin edildiğini söyledi. TCMB Başkanı Çetinkaya, bu yıl için gıda enflasyon beklentilerini yüzde 10'dan yüzde 11'e çıkardıklarını, petrol fiyatı tahminini de 63,1 dolardan 67,2 dolara çıkardıklarını belirtti.

KARAR METNİNDEKİ İFADE DEĞİŞİKLİĞİ
MB Başkanı Çetinkaya: Geçen hafta yayınlanan para politikası metnindeki değişiklik kısa vadeli bir sinyal değil, yapısal bir yaklaşım. Gerekirse ilave sıkılaştırmaya gideriz.

REZERV TARTIŞMALARI
MB Başkanı Çetinkaya: Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil. Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik.

TCMB Başkanının açıklaması şöyle: "Kısa vadede maliyet yönlü bazı gelişmelere ve risklere rağmen önümüzdeki üç yıl için enflasyon tahminlerimizde önemli bir değişiklik yapmadık. Bunu son para politikası kararımızın açıklamasında yaptığımız değişiklikle beraber okumakta fayda var. Geçtiğimiz hafta yayımlanan karar metninde gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceğine dair ifadeyi çıkarıp enflasyonun hedeflenen patikayla uyumunu gözeten bir parasal duruş sergileyeceğimizi vurgulamıştık.

İfadelerdeki bu değişiklik kısa vadeli bir yön sinyalinden ziyade yapısal bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Enflasyonun projeksiyonlarla uyumunu sürekli gözetecek şekilde parasal duruşun belirlendiği bir çerçeveyi esas alıyoruz.

Dolayısıyla bu rapordaki tahminlerimizde önceki döneme göre bir farklılaşma olmaması, enflasyondaki düşüşün hedeflenen doğrultuda gerçekleşmesi için parasal sıkılığın sağlanacağı ve korunacağı şeklinde okunmalıdır.

Enflasyonun hedeften saptığı dönemlerde, merkez bankasının projeksiyonları hedefe doğru giderken izlenecek yola dair öngörü içerir. Bu açıdan bakıldığında açıklanan patika bir nevi ara hedef olarak da nitelendirilebilir.

Bu çerçevede, Raporda dışsal faktörlere dair bazı varsayımlar bir önceki döneme kıyasla yukarı yönlü güncellense de, para politikası duruşunu sıkı tutarak enflasyon üzerindeki etkileri önemli ölçüde telafi edebileceğimizi öngördük. Bu nedenle de hedefe giden patikayı yani projeksiyonlarımızı korumayı tercih ettik. Enflasyonun öngörülebilir olmasını ve enflasyondaki düşüş sürecinin planlanan doğrultuda ilerlemesini sağlamak için elimizdeki bütün araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."

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