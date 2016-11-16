YERLİ TRAMVAYLA 700 BİN AVRO YURT İÇİNDE KALDI

SAMSUN - İLYAS GÜN - AA

Yurt dışından 2,3 milyon avro bedelle ithal edilen tramvayın emsalini, Bursa'da faaliyet gösteren yerli bir firmaya 1,6 milyon avro karşılığında ürettiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, böylece 700 bin avronun yurt içinde kalmasını sağladı.

Bursa'da tramvay hattında kullanılan, 2 metre 45 santimetre genişliğinde ve 28 metre uzunluğundaki "İpekböceği" adlı ilk yerli tramvayı üreten firma, Samsun için de "Panorama" adıyla, 2 metre 65 santimetre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda bir tramvay üretti.

Panorama'nın üreticisi Durmazlar Makine Raylı Sistemler Genel Müdürü Abdullah Bocan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tramvayın Türk mühendisleri tarafından Avrupa standartlarında tasarlanıp üretildiğini, yazılımlarının da yine Türk mühendisleri tarafından yapıldığını söyledi.

Firmaları sektöre girmeden önce Türkiye'nin özellikle İtalya ve Çin'den tramvay ithal ettiğini belirten Bocan, "2,3 milyon avroya ithal edilen tramvayı biz 1,6 milyon avroya ürettik. Böylece hem istihdama hem cari açığın azalmasına katkı sağladık hem de belediyelerimiz daha az fiyata daha kaliteli araç alma şansı yakaladı. Dolayısıyla ülkemiz kazandı." dedi.

Samsun'a 7 tramvay daha teslim edeceklerini anlatan Bocan, Kocaeli için de 12 tramvay üreteceklerini bildirdi. Bocan, sadece Türkiye pazarıyla sınırlı kalmayı düşünmediklerini, yurt dışına açılmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Yolcu taşımaya başladı

Samsun Hafif Raylı Sistem (SAMULAŞ) Genel Müdürü Kadir Gürkan ise Panorama'nın Samsun halkına hizmet vermeye başladığını söyledi.

Tramvayın, hem kendilerinin beklentileri hem de firma personelinin değerlendirmeleri dikkate alınarak üretildiğini anlatan Gürkan, "Samsun halkına yerli tramvayla hizmet verdiğimiz için çok mutluyuz. Yerli tramvayın koridoru geniş ve ferah bir kullanımı var. Engellilerin araca binmesi için de rampası daha geniş. Bakım ve onarım süresi de daha kısa. Daha önce hizmet verdiğimiz 21 tramvayın 16'sı İtalyan yapımı, 5'i de Çin yapımıydı. Yeni hattımızın açılması üzerine 8 de yerli tramvay satın aldık. İlk yerli tramvayımız geldi, testini yaptık ve yolcu taşımaya başladık." dedi.

Yerli tramvay Panorama'nın yurt dışından alınan emsallerine kıyasla önemli avantajlar sağladığına işaret eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Emsallerinde 10 çıkış kapısı varken, yerli de 12 kapı bulunuyor. Bu, yolcunun tahliyesi için önemli bir özellik. Araç içindeki kamera sistemiyle yolcu yoğunluğu takip edilebiliyor. Yazılım Türkiye'de yapıldığı için sistemsel değişiklikler daha kolay gerçekleştiriliyor. Yerli tramvayın dışında emsalleri gibi ayna bulunmuyor. Onun yerine görüntülü kamera sistemi var. Yani aracımız hem daha konforlu hem daha teknolojik hem de daha kazançlı."

Anadolu Haber Ajansı