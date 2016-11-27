banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

YERLİ RADARLA DUVARLAR KALKIYOR

27 Kasım 2016 Pazar 17:38
Bu haber 586 kez okundu

STM mühendisleri, yurt dışında güvenlik güçlerince operasyon ve rehine kurtarmada sıkça kullanılan ve duvar arkasında canlı varlığına ilişkin bilgi veren radarı yerli olarak üretti

YERLİ RADARLA DUVARLAR KALKIYOR
ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk mühendisler, yurt dışında güvenlik güçlerince operasyon ve rehine kurtarmada sıkça kullanılan ve duvar arkasında canlı varlığına ilişkin bilgi veren radarı yerli olarak üretti.

Radyo frekansı (RF), radar teknolojileri, elektronik harp ve simülasyon konularında yeni kabiliyetler kazanmayı hedefleyen Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM), bu alanlardaki ilk ürününü Duvar Arkası Hedef Tespit Radarı (DAR) ile ortaya koydu.

Söz konusu ürünün muadilleri, yurt dışında güvenlik güçlerince operasyon ve rehine kurtarmada sıkça kullanılıyor. Bu sistemler, gözle temas imkanı olmayan, optik sensörlerle veri toplanamayan, arada duvar gibi bir engelin bulunduğu durumlarda arkadaki canlı varlığını belirlemeyi sağlıyor. Söz konusu cihazlar, görsel temas olmadan duvarın arkasında kaç insan bulunduğu ve bunların konumları hakkında bilgi veriyor.

Bu alandaki ihtiyaçları ve mevcut çözümleri değerlendiren STM mühendisleri, Türkiye'de akademik çalışmalara karşın ticarileşmiş ürün sayısının ve kabiliyetlerin kısıtlı olduğunu tespit etti. Mühendisler, sahip olunan teknolojik kabiliyet ve tecrübeyle bu tür bir ürün geliştirmek için kolları sıvadı.

DAR'ın üzerine inşa edildiği sistem ultra geniş bant radar teknolojisine dayanıyor. Sistemin parametreleri nüfuz etme özelliği olacak şekilde belirleniyor. Cihaz, frekansı, dalga boyu, bant genişliği özellikleriyle aradaki engelden geçebilecek özellikte elektromanyetik dalgalar gönderiyor. Radar sistemi, gönderilen dalgalar bir hedefe çarpıp yansıdığında hedefi tespit ediyor. Bunun için kullanılan frekans bandı büyük önem taşıyor.

Cihaz, çalıştığı frekans bandı ile bilinen radarlardan ayrışıyor. Diğer radarlar daha yüksek frekanslarda kalırken, DAR, penetrasyon özelliği taşıyan daha düşük bantlarda çalışıyor.

STM mühendislerinin bu teknolojiye yönelik yürüttüğü çalışmalar sonunda hızla bir prototip sistem üretildi ve test sürecine geçildi.

 - Çoklu kullanım seçeneği

DAR, el tipi bir sistem olarak geliştirildi. Bu özelliğiyle tek kişi tarafından taşınıp, kullanılabiliyor. Operatör, cihazı duvara yaklaştırdıktan sonra üzerindeki ekrandan hem kontrolleri yapabiliyor hem de sonuçları görebiliyor.

Cihaz, tripod üzerinde sabit de kullanılabiliyor. Sistem, uzaktan kullanıma da imkan tanıyor. Kablosuz olarak tablet ya da dizüstü bilgisayarla cihazın her türlü kontrolü gerçekleştirilebiliyor.

DAR'ın duvara yöneltilmesiyle 3-5 saniye içerisinde ortamdaki canlı varlığı ve hareketine ilişkin bilgi alınabiliyor.

Üzerindeki batarya ile çalışan cihaz, 2,5 saat kesintisiz görev yapabiliyor.

 - Değişik duvar tiplerinde etkili

Duvar Arkası Hedef Tespit Radarı, değişik duvar tiplerinde etkili oluyor.

Cihaz, alçıpan, tuğla, ahşap, beton gibi malzemeler karşısında sonuç veriyor.

Kullanıcılara tanıtılan DAR, performansıyla oldukça olumlu geri dönüşler aldı. Yurt dışında benzerleri bulunmakla birlikte çok kolay temin edilemeyen bu tür sistemler, ihracat lisanslarına tabi oldukları için zaman zaman kısıtlamalara konu olabiliyor. Yurt dışı sistemleri de incelemiş olan kullanıcıların, STM tarafından geliştirilen sistemin muadilleri ile teknolojik açıdan rekabet edilebilir seviyede olmasından memnuniyet duydukları belirtildi.

Cihaz, bundan sonraki süreçte sahadan alınan geri dönüşler doğrultusunda iyileştirilecek ve kullanım kolaylığı artırılacak.

- Sınırlı sayıdaki üründen biri 

Mühendisler, çalışmalar sırasında halen pazarda olan ürünleri dikkate alarak onlarla rekabet edebilecek bir tasarım yaptı. 

DAR, makro ve mikro hareketlere duyarlılık taşıyor. Makro hareketler, engelin arkasındaki yürüme, el-kol sallama gibi uzuv hareketleri, mikro hareketler ise sabit duran canlının sadece nefes alıp verilmesiyle ortaya çıkan hareketleri kapsıyor.

Cihaz, duvarın arkasındaki canlı varlığını hareketli ya da sabit dursa da tespit edilebilirken, muadil ürünlerin büyük bölümü bunlardan birini yapabiliyor. Radar, bu özelliği ile 2 durumda da tespit yapabilen sınırlı sayıdaki ürün arasında yer alıyor.

 - Yangında, arama-kurtarmada da kullanılabiliyor 

DAR, askeri alanın yanı sıra sivil alanda da kullanım olanakları taşıyor.

İtfaiye ya da arama-kurtarma ekiplerinin yangın, gaz kaçağı gibi bina içerisine girmenin risk taşıdığı durumlarda içeride canlı olup olmadığını belirlemeleri, minimum riskle en kısa yoldan ve en kısa sürede canlılara ulaşılması DAR ile mümkün olabilecek.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.