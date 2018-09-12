YERLİ İLAÇ SANAYİCİSİNE DÜNYADA İLK KEZ HİJYEN SERTİFİKASI

Uluslararası alanda ilk Kez TSE (Türk Standardları Enstitüsü) tarafından başlatılan “TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı” Belgelendirilmesi kapsamında, TSE Yetkilileri Konya’daki Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri, Zade Vital İlaç Üretim Tesisleri ve Ar-Ge merkezlerini denetledi. Yapılan incelemeler sonunda, “TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı Belgesi”ne tüm sektörler içinde dünyada ilk kez Helvacızade Grubu layık görüldü. Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyühelvacıgil, Konya’da düzenlenen tören ile Belge’yi TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in elinden aldı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada hijyen ve sanitasyon eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan enfeksiyon hastalıkları ölüm sebeplerinde ilk sıralarda yer alıyor. Toplum sağlığında hayati bir öneme sahip olan hijyen, insan yaşamının her alanında vazgeçilmez bir unsur olması ile işletmelerde de bir kalite göstergesi olarak kabul ediliyor.

Ülkemizin standardizasyon alanında tek yerli ve milli kuruluşu olan TSE tarafından uluslararası alanda ilk kez başlatılan “TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı” Belgelendirmesi, hijyen ve sanitasyon yani sağlık ve temizlik kapsamında yürütülen tüm çalışmalara referans olan bir standart olarak tanımlanıyor. TS13811 Standardı, toplum sağlığını ve güvenliğini garanti altına alırken; uluslararası standartlara sahip olarak dünya pazarlarına açılan milli Türk markalarına büyük bir destek sağlıyor. TS 13811 Standardı’nın yürürlüğe konmasının ardından, TSE yetkilileri Helvacızade Grubu’nun Konya’daki üretim tesisleri ve Ar-Ge merkezlerini denetledi. Zade® markası ile yemeklik bitkisel sıvı yağ ve Zade Vital® markası ile besin destekleri ve ilaç üreten Helvacızade Grubu, üretimin her aşamasında uyguladığı yüksek hijyen ve kalite standartları, ileri teknolojili üretimi ile tüm sektörler içinde, dünyada ilk kez TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Standardı Belgelendirmesi’ne hak kazanan kurum oldu.

Konya’da Zade & Zade Vital Üretim Tesisleri ve Ar-Ge Merkezleri’nde düzenlenen Belge Takdim Töreni’nde konuşan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin yaptığı açıklamada; “2018 yılı Ocak ayında milli standart olarak yürürlüğe giren ‘Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’, henüz uluslararası alanda uygulaması olmayan bir standarttır. TSE, bu önemli konuyu Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının(ISO) gündemine getirerek uluslararası standart olarak kabul edilmesi yönünde teklifte bulunacaktır. Büyük bir gurur ve mutlulukla Helvacızade Grubu’na takdim edeceğimiz ‘Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’ belgesi, bu işletmede, hijyen ve sanitasyon kurallarının sisteme entegre edildiğini, üretimin bu kurallara uygun gerçekleştirildiğini ve hijyen ve sanitasyonun bir kalite göstergesi olarak kabul edildiğinin işaretidir. Küresel ölçekte söz sahibi markalar oluşturmanın temelinde yenilikçi ürün geliştirebilme kabiliyeti ve dünya standartlarının üzerine çıkacak bir kalite anlayışı ile üretim yapabilme bilinci gerekiyor. Helvacızade Grubu, ‘TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’ Belgesini tüm sektörler içinde ülkemizde ve dünyada ilk alan kurum olarak bu bilinci hakkıyla taşıdığını gösterdi. Bu önemli başarıda imzası olan herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Belgeyi TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in elinden alan Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kurulduğumuz 1888 yılından itibaren, 130 yıldır “daha sağlıklı nesillere katkıda bulunmak” misyonu ile hareket ediyor; ülkemizin zengin kaynaklarını değerlendirerek, katma değeri yüksek milli markalar geliştirmek üzere çalışıyoruz. Bugün hem gıda hem de sağlık alanında yenilikçi ürünler geliştiriyor ve yüksek hijyen-sanitasyon standartları ile üretim yapıyoruz. Zade® markasıyla insanlarımızla ve dünyada 85 ülke ile buluşturduğumuz yemeklik bitkisel sıvı yağ ürünlerimizi, Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesislerimizde 18 farklı kalite, sistem belgesi ve sertifika ile üretiyoruz. Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası olarak sunduğumuz Zade Vital ürünlerimizi, Avrupa’nın en büyüğü olan Zade Vital İlaç Üretim Tesisleri’nde Uluslararası GMP (Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında üretiyoruz. Sağlık alanında 537 farklı ürünümüz ve Ar-Ge merkezlerimizde geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimiz sayesinde bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız için son 5 yılda yaptığımız yatırım tutarı 50 milyon USD. Zade Global şirketimizle ABD pazarına açıldığımız 130. hizmet yılımızda “TS13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Standardı Belgesi” ile şereflendirilmesi bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Toplum sağlığı ve güvenliği için son derece anlamlı olan ve sanayimizi yüksek standartlara taşıyan “TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Standardı”nı uluslararası alanda ilk kez ülkemize kazandıran TSE Başkanımız Sayın Prof. Dr. Adem Şahin’e ve tüm TSE yetkililerine, teşekkürlerimizi sunuyorum.