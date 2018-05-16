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YERLİ BAZ İSTASYONU ULAK SERVİSE BAŞLIYOR

5G ile birlikte ortaya çıkacak dönüşüm sürecinde oluşacak fırsatların değerlendirilmesi için ASELSAN ana yükleniciliğinde hayata geçen ULAK Baz İstasyonları projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Kars’ta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle yarın açılacak Evrensel Hizmet yerli baz istasyonları servis vermeye başlayacak.

YERLİ BAZ İSTASYONU ULAK SERVİSE BAŞLIYOR

5G ile birlikte ortaya çıkacak dönüşüm sürecinde oluşacak fırsatların değerlendirilmesi için ASELSAN ana yükleniciliğinde hayata geçen ULAK Baz İstasyonları projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Kars’ta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle yarın açılacak Evrensel Hizmet yerli baz istasyonları servis vermeye başlayacak.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:39
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YERLİ BAZ İSTASYONU ULAK SERVİSE BAŞLIYOR

Mobil iletişim teknolojilerinin milli tasarım ile kazanımında bir mihenk taşı olan ULAK Baz İstasyonu’nun Evrensel Hizmet Projesi Faz 1 kapsamında ilk parti teslimatının Nisan ayında gerçekleşmesinin ardından yarın Kars’ta yapılacak törenle baz istasyonları servis vermeye başlayacak. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan’ın katılacağı törenle açılacak ilk baz istasyonunun ardından yenileri hızla devreye girecek.

489 yerli baz istasyonu kurulacak

Geliştirme ve üretim faaliyetleri Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ULAK Haberleşme A.Ş. ile koordineli şekilde ASELSAN ana yükleniciliğinde devam etmekte olan ULAK Baz İstasyonlarının kurulumları tüm hızı ile devam ediyor. Mayıs ve Haziran 2018 aylarında yapılacak diğer teslimatlarla, ana operatörlüğü Turkcell tarafından yapılan Evrensel Hizmet Projesi Faz 1 kapsamında toplamda 489 adet sahaya yerli baz istasyonu kurulmuş olacak. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından yürütülecek Evrensel Hizmet Projeleri (Faz 1 ve Faz 2) Türkiye’nin her yerinde kullanılabilecek.

4.5G’den 5G’ye geçiş aşamasında, iletişim teknolojilerinde önemli bir dönüşüm süreci yaşanacak. Bu dönüşüm sürecinde mobil cihaz sayısının ve çeşitliliğinin artması, şebeke kullanım oranının yoğunlaşması, yeni güvenlik gereksinimlerinin ortaya çıkması gibi bir dizi faktörün önemli rol oynaması bekleniyor. 5G ile birlikte ortaya çıkacak bu dönüşüm sürecinde oluşacak fırsatların değerlendirilmesi noktasında ULAK, ülkemiz için bir başlangıç olacak. Yaşantımızın her alanında kullanılacak bu teknolojinin milli imkânlarla geliştirilmesi ülkemizin için önemli miktarda döviz kaybının da önüne geçecek.

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