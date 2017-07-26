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YENİLENEBİLİR ENERJİYE 8,5 MİLYARLIK LİRALIK DESTEK

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:19
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YEKDEM kapsamında üretilen elektrik için santrallere yılın ilk yarısında 8,5 milyar lira ödeme yapıldı

YENİLENEBİLİR ENERJİYE 8,5 MİLYARLIK LİRALIK DESTEK
ANKARA (AA) - NURAN ERKUL - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki üretilen elektrik için santrallere yılın ilk yarısında ödenen destek miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 artarak 8 milyar 500 milyon 309 bin lira oldu. 

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk altı ayında YEKDEM kapsamındaki santrallerde toplam 27 milyar 944 milyon 221 bin kilovatsaat elektrik üretildi. 

Söz konusu üretim, yılın ilk yarısında üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geldi. 

Bu dönemde YEKDEM kapsamındaki santrallerden üretilen elektriğin yüzde 60,6'sı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 27'si rüzgar enerjisi santrallerinden karşılandı. 

Ocak-haziran döneminde YEKDEM santrallerinden elde edilen elektrikte jeotermal santrallerinin payı yüzde 8,1 olurken, kalan yüzde 4,3'lük kısım ise biyogaz, biyokütle ve güneş enerjisi santrallerinden sağlandı. 

YEKDEM kapsamında santrallere ödenen 8 milyar 500 milyon 309 bin liranın, 566 milyon 794 bin 444 lirası lisanssız elektrik üretimine tahsis edildi. 

- Üretimde de artış görüldü 

Yılın ilk yarısında, YEKDEM santrallerinden üretilen elektrik miktarında da artış yaşandı. Söz konusu santrallerdeki üretim miktarı yılın ik yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artarak 27 milyar 944 milyon 221 bin kilovatsaate yükseldi. 

Geçen yılın aynı döneminde YEKDEM santrallerinden 26 milyar 723 milyon 936 bin kilovatsaat elektrik üretilmişti. 

YEKDEM kapsamındaki santrallere geçen yılın ilk altı ayında ise toplamda 6 milyar 226 milyon 851 bin 209 lira ödeme yapılmıştı. 


Anadolu Haber Ajansı
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